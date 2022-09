MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La UE busca un acuerdo para la acogida de refugiados rusos"; "La derecha italiana se entrega al liderazgo de la ultra Meloni"; "Hacienda prevé que el impuesto a los ricos ya se pague en 2023"; "El Gobierno planea trocear la subida del gasto militar parasalvar sus apoyos"; "Vox rechazó la pretensión de Olona de ser su portavoz nacional"; "Al menos 17 muertos en las protestas contra el velo en Irán".

EL MUNDO: "Putin caza reclutas en el metro entre pobres y minorías étnicas"; ""He hecho llorar a Neymar y reconoce que está perdido""; "José Manuel Albares, ministro de Exteriores: "La amenaza atómica no nos amedrantará en el apoyo a Ucrania"; "El fiscal general asciende a su ex jefa Delgado pese a perder la votación"; "Olona se rodea de críticos de Vox tras la ruptura total con Abascal"; "El TSJ tumba la maniobra de Aragonès para eliminar el 25% de todos los colegios".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno impondrá un nuevo impuesto a las grandes fortunas"; "Europa afronta dividida la llegada de rusos que tratan de evitar que los envíen a Ucrania"; "Putin intentó fichar a Prodi para hacer otro gasoducto por el sur"; "El aumento de alumnosde FP no va acompañado de más aulas ni recursos"; "La expulsión de Macarena Olona marca la primera gran crisis de Vox".

ABC: "Vox rompe con Olona y le cierra la puerta tras sus críticas al partido"; "A la caza de reclutas hasta en la calle y en las salidas del metro".

EL PERIÓDICO: "La espiral bélica rusa refuerza la unidad mundial frente a Putin"; "Meloni exige el poder"; "La Generalitat delega en los municipios la implantación de la ley de usos horarios"; "Junts aleja la amenaza de salir del Govern para evitar una fractura interna"; "Romeo Santos, rey de las bachatas: "Rosalía es como un unicornio, en el buen sentido""; "Barcelona impulsa un nuevo pacto para potenciar el sector biomédico".

EL CORREO: "Urkullu cuenta con la tasa a energéticas y bancos en su plan contra la inflación"; "El Gobierno central da por hecho el impuesto a los ricos desde enero"; "El PNV elige a una mujer de perfil técnico como primera candidata a diputada general"; "Osakidetza creará 358 nuevas plazas para reforzar la Atención Primaria".

LA RAZÓN: "Presupuestos: negociación antes con el PNV y Bildu que con ERC"; "Rusia, incapaz de reclutar los 300.000 reservistas"; "Los socios de Sánchez quieren un impuesto permanente a los ricos"; "Delgado ascenderá en contra de la mayoría del Consejo Fiscal"; "Berlusconi reaparece y se resiste a dejar la primera línea política".