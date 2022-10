MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Xi avisa de que no renuncia a tomar Taiwán por la fuerza"; "El éxodo de unos 18.000 médicos en diez años lastra la sanidad"; "La UE quiere la compra conjunta del 15% del gas que se almacena"; "Magdalena Valerio presidirá el Consejo de Estado"; "Un falso 'rembrandt' cautivó al franquismo"; "El Real Madrid ahonda en la herida del Barça".

EL MUNDO: "ERC presiona a Sánchez para tener un TC que no sea hostil"; "El Real Madrid vence con autoridad a un frágil Barça"; "Viaje por la carretera que lleva al corazón de la ofensiva ucraniana"; "La AIReF forzó a Calviño a cambiar sus cálculos en los Presupuestos"; "Sánchez pone a su ex ministra Valerio de presidenta del Consejo de Estado"; "Xi Jinping: No renuncio a usar la fuerza en Taiwán".

LA VANGUARDIA: "Las empresas avisan de que necesitarán 200.000ingenieros en diez años"; "Xi advierte en el congreso del PCCh queno renuncia a tomar Taiwán por la fuerza"; "Truss, en caídalibre mientras el ministro de Finanzas toma el control"; "El Madrid noquea al Barça (3-1) y es el nuevo líder".

ABC: "Sánchez engorda con otros tres millones el presupuesto para asesores presidenciales"; "Xi Jinping se convierte en el nuevo Mao"

LA RAZÓN: "La política fiscal de Sánchez da dos escaños más al PP"; "Xi Jinping amenaza con utilizar la fuerza para acabar con Taiwán"; "La inversión industrial en España se hunde desde hace unaño"