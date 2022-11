MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El portazo del PP al Gobierno precipitó el pacto de la sedición"; "Pablo Iglesias y Yolanda Díaz: ¿ruptura total?"; "Qatar 2022, la campaña de imagen más cara de la historia. El país usa el evento para tapar la falta de libertades y atraer el turismo".

EL MUNDO: "El mensaje que rompió el acuerdo del CGPJ. Los 'whatsapp' de Bolaños al PP: "No hay nada de la sedición""; "Luca de Meo, CEO de Renault: "El nuevo plan de Renault es una oportunidad para España""; "El CDR "terrorista" y la mujer-meme de la no república catalana"; "Los veganos 'Majas' que atacaron a los Goya en el Prado: "No fuimos a lo loco""; "Mario Vargas Llosa: "La política corrompe profundamente al ser humano"".

LA VANGUARDIA: "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Existe la amenaza real de un cambio de gobierno a posiciones reaccionarias""; "Qatar prohibido. Un Mundial de fútbol con recortes".

ABC: "20 años del Prestige. Apóstoles Mangouras, capitán del barco y único condenado, rompe su silencio décadas después: "El tiempo pasaba y había que tomar decisiones, pero nadie lo hizo""; "El mundo supera la frontera de los 8.000 millones de habitantes".

LA RAZÓN: "ERC acordó derogar la sedición con La Moncloa en verano"; "Argelia sigue castigando a España y el comercio sigue bloqueado"; "Prestige: Un caso abierto 20 años después del desastre"; "Las lluvias torrenciales dejan municipios inundados y carreteras cortadas"; "¿Otro "crash" puntocom?: las firmas sufren y hay bancarrotas".