MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL MUNDO: "El PSOE tuvo que aplacar a diputados críticos: "Nos toca aguantar""; "Feijóo: "No vamos a dar ni un paso atrás""; "Ucrania alerta de una nueva ofensiva terrestre del ejército ruso sobre Kiev".

LA VANGUARDIA: "La bronca política y judicial desestabiliza al Constitucional"; "La consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas: "Ambicionamos atraer tantas sedes e inversiones como sea posible"; "La líder de En Común Podem en el Parlament, Jéssica Albiach: "Veo al PSC más cerca de Foment que de Sánchez".

ABC: "Entrevista al Papa Francisco: "He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento médico", "A veces hay posturas de fe inmaduras, se aferran a lo que se hizo antes", "En Cataluña la Iglesia no puede hacer propaganda por un lado o por otro", "Contra los abusos no hay negociación posible, son personas destruidas".

EL CORREO: "El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu: "Me parece injusto y oportunista que a la mínima aproveche para criticar el Cupo"; "La DYA, en riesgo por unas deudas que superan el valor de su patrimonio"; "Borrón y cuenta nueva en Mondragón"; "El choque entre Gobierno y jueves aboca a una crisis institucional sin precedentes".

LA RAZÓN: "La falta de precedentes deja al TC al borde del abismo"; "Feijóo o Sánchez: el plebiscito del PP para las elecciones autonómicas"; "El Brexit amenaza con el bloqueo de la Verja 40 años después de su apertura".