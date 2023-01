MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El juez retira la sedición pero no la malversación contra Puigdemont"; "Castilla y León pretende que los médicos presionen contra el aborto"; "Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara: "El 'Qatargate' ha destruido la confianza que costó 20 años construir""; "Marina Silva Ministra de Medio Ambiente de Brasil: "Bolsonaro mantiene su poder de convocar turbas enfurecidas""; "Un fiscal especial investigará los documentos secretos que guardaba Biden"; "Lo que Exxon sabía y negó del calentamiento".

EL MUNDO: "Llarena frena en la malversación la amnistía de Sánchez al 1-O"; "Ayuso reta a Hacienda para captar inversores del exterior"; "Arrimadas se impone en las primarias a Edmundo Bal por 53% a 39%"; "El PSOE no pide el cese de la 'número dos' de Igualdad tras su broma con el 'sí es sí'".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno considera probado que el 'procés' no se ha despenalizado"; "La UE relajará las ayudas estatales a la industria para competir con EE.UU. y China"; "El presidente de Naturgy descarta problemas con el gas en España"; "La protesta de los médicos de Madrid se extiende a media España".

ABC: "El Supremo advierte al Gobierno: el 1-O hoy quedaría impune.El juez Llarena retira la sedición al expresident fugado pero reprocha en un duro auto al Gobierno que no hubo desórdenes públicos, sino que el Govern "desbordó el orden constitucional""; "Puigdemont dicta sus condiciones: "No volveré esposado ni rendido ante un juez español. Arremete por vídeo contra la Justicia, se burla de los tribunales por acusarle de "unos delitos menores que no son nisiquiera eso" y reta al Estado: "Lucharé por volver libre"".

EL PERIÓDICO: "Jueces y abogados evitan el uso de pulseras contra maltratadores"; "Análisis de 8 años a través del barómetro municipal: una ciudad más enfadada que se siente insegura"; "Shakira gana más de 20 millones con las canciones de la venganza"; "Llarena mantiene los delitos de malversación y desobediencia a Puigdemont"; "El Eixample suaviza las restricciones a la apertura de bares y tiendas".

EL CORREO: "Siete de cada diez contribuyentes vascos se beneficiarán de la deducción fiscal de 200 euros"; "Llarena retira la sedición a Puigdemont tras la reforma penal y allana su regreso"; "La madre que intentó matar a sus dos hijos les dio sedantes durante días"; "El PSOE arremete contra la 'número dos' de Montero por "frivolizar" con la violencia machista".

LA RAZÓN: "El juez Llarena retira la sedición a Puigdemont pero complica su regreso"; "Cientos de muertos en la cruenta batalla de Soledar"; "El Tesoro pedirá 256.846 millones para financiar un gastopúblico récord"; "Ciudadanos: la candidatura de Arrimadas gana lasprimarias con un 53,25% de los votos"; "Malestar en Moncloa por lasdeclaraciones de la número "dos" de Montero"; "Los servicios de urgencias colapsan en hospitales de media España".