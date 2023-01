MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La Audiencia investiga como terrorismo un ataque mortalen Algeciras"; "Occidente abre una nueva fase en el apoyo a Kiev al enviar tanques"; "La Fiscalía pide mantener inhabilitado a Junqueras tras la reforma penal"; "Las periodistas sin miedo de Afganistán".

EL MUNDO: "La Policía vigilaba al magrebí que atacó a los religiosos de Algeciras"; ""No te preocupes, va a salir como hemos hablado tú y yo"; ""La catequista se puso de rodillas: 'No me mates, no me mates'"; "Los funcionarios disfrutarán de una subida salarial por hora trabajada de hasta un 10%"; "Investigan si el jubilado detenido por enviar cartas explosivas fue "manipulado""; "Ucrania espera 100 tanques para romper la defensa rusa".

LA VANGUARDIA: "El malestar de médicos y docentes estalla enlas calles de Catalunya"; "Un sacristán muerto en Algeciras en un ataque que se investiga por terrorismo"; "Las renovables salvan decenas de proyectos en el último momento"; "EE.UU. sumará 31 tanques a los que enviará Europa a Kyiv".

ABC: "Monika Hohlmeier, presidenta de la comisión de control presupuestario: "Iremos a España porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación"; "Un muerto y tres heridos en un posible ataque yihadista en dos iglesias de Algeciras".

EL PERIÓDICO: "El viaje al terror de Marginedas"; "Un muerto y un herido grave en un ataque en dos iglesias de Algeciras"; "La huelga de médicos se nota sobre todo en las calles"; "PSC y Junts se alían para debilitar el Govern de Aragonès"; "Los tanques europeos tardarán 100 días en desplegarse en Ucrania".

LA RAZÓN: "Coalición global de tanques contra Rusia desde Ucrania"; "La Audiencia investiga un presunto ataque yihadistaen Algeciras"; "Moncloa busca salvar sus expectativas electorales sinarriesgar el futuro de Sánchez"; "Debacle empresarial: las quiebras se disparan un 42% y cae la creación de sociedades un 2%"; "La mascarilla saldrá del transporte "la semana que viene o la siguiente"".