MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El salario mínimo sube un 47% en cuatro años y llega a 1.080 euros"; "El Tribunal de la UE allana el camino a la entrega de Puigdemont"; "PSOE y Unidas Podemos tratan de evitar la ruptura porel 'solo sí es sí'"; "El robot reconoce a Lope de Vega"; "España prepara un primer envío a Kiev de entre cuatro y seis tanques Leopard".

EL MUNDO: "Garamendi: El Gobierno tenía un SMI de máximos ya decidido; para una foto no vamos"; "La Justicia europea da la razón al juez Llarena y acerca a Puigdemont"; "El PSOE dice no a una oferta de Montero para salar el 'sólo sí es sí'"; "Viaje al epicentro de la hambruna mundial"; "Lluvia de millones de Arabia para Modric, Benzema y Ramos".

LA VANGUARDIA: "La justicia europea avala la entrega de Puigdemont, pero con excepciones"; "La calle clama contra un Macron debilitado"; "Gobierno y sindicatos pactan un salario mínimo de 1.080 euros"; "Una impresora 3D fabrica fármacos gominola para menores de 6 a 18 años".

ABC: "Puig subvencionó a una de las empresas implicadas en la caja B del PSOE valenciano"; "La Justicia europea respalda a Llarena y aleja a Puigdemont de su refugio en Bélgica"

LA RAZÓN: "Puigdemont no quiere volver para ser baza electoral de Sánchez"; "El alza del SMI costará 1.547 euros más por trabajador"; "El euríbor no afloja y encarece las hipotecas casi 3.500 euros en enero"; "Génova no fichará ahora a Villacís para el equipo nacional"; "Francia se abre a enviar cazas a Ucrania a pesar de los vetos".