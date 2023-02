MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "ERC y PSC rompen una década de bloques políticos en Cataluña"; "El inédito despreciado del Nobel Echegaray"; "La UE buscaacelerar la integración económica de Ucrania"; "La ausencia de Mohamed VI desluce la cumbre con España en Rabat"; "EE UU eleva lostipos de interés y anuncia nuevas subidas para atajar la inflación".

EL MUNDO: "Mohamed VI exhibe fuerza sobre España con su plantón a Sánchez"; "Expulsados del mercado laboral para cuidar a niños y ancianos"; "Meduza, el último medio censurado por Putin: "Los rusos necesitan información""; "Moncloa borra el única gran proyecto del ministro Garzón para este año"; "Villacís decide continuar en Cs: "Haré el tipo de política en la que creo""; "Gabriel, testigo y víctima de abusos sexuales en el nombre de Jehová".

LA VANGUARDIA: "El acuerdo ERC-PSC de presupuestos aleja un adelanto electoral"; "Zelenski lanza otra oleada de arrestoscontra la corrupción"; "Europa flexibilizará las subvencionesa empresas para competir con EE.UU.".

ABC: "Mohamed VI desprecia las concesiones de Sánchez y le dejaplantado en Rabat. Despacha con una llamada telefónica la cumbre hispano-marroquí con el presidente del Gobierno y doce ministrosy le relega a una "futura visita"; "ERC y PSOE consolidan su pacto al desbloquear Illa los presupuestos de la Generalitat. El PSC reafirma su alianza con Aragonès y Junqueras para que La Moncloa pueda sostener su relato de una Cataluña apaciguada y el fin del proceso independentista ante las próximas citas electorales".

EL PERIÓDICO: "El PSC salva los presupuestos y Aragonès apuntala la legislatura"; "España-Marruecos, nueva etapa"; "Yenín, el bastión de la resistencia armada palestina"; "Daniel Sirera, un alcaldable con la maletas aún por deshacer".

EL CORREO: "El impulso al plan del TAV en Abando abre la última gran operación urbanística en Bilbao"; "El PSC salva a Aragonès y ratifica el fin de la unidad en el independentismo catalán"; "Díaz señala a la banca y abre otro frente en el Gobierno al pedir la congelación de las hipotecas".

LA RAZÓN: "Mohamed VI no recibe a Sánchez y empaña la cumbre"; "Villacís: "Nunca me he propuesto al PP; estoy en Ciudadanos""; "Con más de tres millones, España tiene tantos parados como Alemania y Francia"; "Luz verde al aborto sin "coacciones" a la mujer: el PP apoya incluir un blindaje"; "La inflación provoca la mayor huelga enReino Unido en más de una década".