MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Un globo espía chino tensa la relación entre EE UU y Pekín"; "La caravana es la casa que se pueden pagar"; "La UE adviertea Ucrania de que no hay atajos para la adhesión"; "Calviño: "Es unclamor que los bancos tienen que arrimar el hombro""

EL MUNDO: "Un doble agresor sexual vigilado por yihadismo queda libre por el 'sólo sí es sí'"; "Montero ya arrastra a Sánchez y el 42% le culpa de las excarcelaciones"; "El precio de los alquileres rompe su techo histórico en 13 CCAA y enfila aún más alzas"; "Ramón Tamanes: "Si no lidero la moción de censura, puedo arrepentirme toda la vida""; "Los presupuestos acordados entre ERC y PSC defienden el 'Estado propio'"; "Un globo chino que sobrevuela EEUU frena el deshielo entre los dos países".

LA VANGUARDIA: "La cura del cáncer será posible en 25 años si seprioriza la investigación"; "Crece la tensión por la ley del 'solo sí es sí' sin romper la coalición"; "Los grandes bancos logran unrécord de beneficios por la subida de tipos de interés".

ABC: "La ley del 'solo sí es sí' ya ha beneficiado a uno de cada 10 delincuentes sexuales".

EL PERIÓDICO: "España se acerca a la élite europea del salario mínimo"; ""Soy un milagro con patas""; "Paul Auster: "Si tienes un arma, tu vida será más peligrosa""; "Tres mujeres diseñaron el pacto de los presupuestos"; "El congreso audiovisual ISE supera en la Fira las cifras de antes de la pandemia"; "La jueza ofrece a una amiga de la víctima denunciar también a Alves".

EL CORREO: "Solo 500 médicos de los 7.700 de Osakidetza trabajan también en la sanidad privada"; "La mitad de los 104 condenas revisadas han sido rebajadas"; "Urkullu destierra el 'oasis vasco' tras el 'caso De Miguel': "Ningún país está libre de corrupción""; "La Ertzaintza hará cacheos masivos en zonas de riesgo para requisar armas blancas".

LA RAZÓN: "Límite 48 horas para pactar la Ley del "solo sí es sí""; ""En mis papeles siempre tengo que morir; en la vida real, simplemente no me dio la gana""; "El borrador del TC sobre el aborto: "No es un conflicto entre derecho y moral""; "Interior acerca a otrossiete presos de la banda ETA a cárceles del País Vasco"; "Estados Unidos pospone su deshielo con China por el "globo espía""; "Muere eleconomista Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias".