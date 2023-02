MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL MUNDO: "El 75% de los tribunales ya ha rebajado condenas por el 'sí es sí'"; "Sánchez se aferra como líder global e intenta aislar a Podemos en el 'ruido'"; "Ramón Tamames, candidato en la moción de censura de Vox: "Abascal me da la libertad absoluta en el discurso"".

LA VANGUARDIA: "La ministra de Defensa, Margarita Robles: "Nunca, nunca habrá tropas españolas en la guerra de Ucrania"; "Vuelve el Mobile a toda potencia. El MWC se consolida como feria de tendencias digitales"; "Los rusos viven en una realidad alternativa"; "Turquía y Siria. Un patrimonio convertido en escombros"; "Sofía Otero, de 9 años, Oso de Plata a la mejor interpretación".

ABC: ""Dios me lo pidió: así salvé a mi hijo de seguir en un congelador". Confesiones de una madre que decidió implantarse un embrión sobrante de una fecundación in vitro al saber que la Iglesia no lo prohíbe"; "El PP aspira a triplicar el 28-M las once capitales en las que gobierna".

EL CORREO: "La niña de Basauri Sofía Otero hace historia en la Berlinale"; "Clamor en Bilbao contra el "deterioro" de Osakidetza"; "Las jubilaciones anticipadas se duplicaron en diciembre en Euskadi al subir las pensiones"; "El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López: "Hacer creer que el PSE va a gobernar con Bildu es una tontería como un piano"".

LA RAZÓN: "El PP espera sacar más de medio millón de votos a Sánchez el 28-M"; "Los expertos creen que una moción "inútil" dará "oxígeno al Gobierno""; "El modus operandi de la "Trama mediador": sobornos, burdeles y vodka"; "Los crímenes de Bucha iban desde torturas a brutales violaciones"; "El Madrid se queda corto en el derbi ante el Atlético (1-1)"; "Roald Dahl: retocar la literatura para enmendar la realidad"; "Bertrand Rusell vuelve al auxilio del abismo nuclear"; "La española Sofía Otero, de 9 años, gana el Oso de Plata a la mejor interpretación por '20.000 especies de abejas'".