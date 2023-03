MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La caída de bancos en EE UU desata el miedo en los mercados"; "Curso intensivo en Zaragoza para llevar un tanque en el frente"; "Podemos exige a Díaz listas en primarias abiertas paraestar en Sumar"; "El rechazo de ERC y Bildu da la puntilla a la reforma de la 'ley mordaza'"; "El fenómeno 'Todo a la vez en todas partes' arrasa en la gala de los Oscar".

EL MUNDO: "Vox admite que su ala derecha no entiende la moción de Tamames"; "Marlaska desoyó tres intentos de la juez de investigar la corrupción en la Guardia Civil"; ""No es muy progresista proteger a los mayores añadiendo cargas a otras generaciones""; "Los bancos de España e Italia lideran los desplomes en Bolsa tras caer el Silicon Valley"; "Ex presidentes y ex directivos del Barcelona: "Pagamos a Negreira en defensa propia""; "La Generalitat fiscaliza el uso del catalán en la sanidad: '¿En qué lengua saluda a sus pacientes?".

LA VANGUARDIA: "Las bolsas acusan el temor al contagio por el colapso de dos bancos en EE.UU"; "Asia domina los Oscars mástranquilos"; "Feijóo critica la reforma de las pensiones por sersolo "un parche"".

ABC: "El golpe de Escrivá a los sueldos no cubre ni la mitadde la subida de las pensiones. La reforma presentada a Bruselas elevará tres puntos el gasto en jubilaciones mientras que los aumentos en las cotizaciones apenas suponen 8.000 millones"; "Europa duplica las importaciones de armamento. Los países de la OTAN las aumentan un 65% y entierran las políticas de desarme tras la invasión rusa de Ucrania. Cincuenta militares ucranianos ultiman su formaciónen Zaragoza para manejar los carros de combate Leopard".

EL CORREO: "Urkullu lidera el "lobby del Norte""; "Fuerte desplome de la banca española arrastrada por la quiebra de Silicon Valley"; "El fiscal pide que Valverde declare en el 'caso Negreira' como extécnico del Barça"; "Pepe Álvarez, secretario general de UGT: "La patronal no puede decir que la reforma de las pensiones arruina a las empresas""; "Los pensionistas vascos intensifican sus protestas con un encierro de cinco días en ayunas"; "Dura sanción a una residencia de Ortuella por dejarla sin personal de noche".

LA RAZÓN: "Sánchez dará la réplica en la moción de censura de Vox"; "El crack de Silicon Valley revive la gran crisis de 2008"; "Xi amenaza con un Ejército como una "muralla de acero""; "Reforma de laspensiones sin contar con "los que pagan la fiesta": la CEOEse planta"; "Hoy es el día de la endometriosis, una dolencia queafecta a más de 2 millones de españolas"; Todo a la vez en todas partes" arrasa en unos Oscar entregados al multiverso".