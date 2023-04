MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar: "Sumar es un revulsivo político, no sería un fracaso sin Podemos""; "Díaz se lanza a la carrera presidencial"; "La derechamoderada gana en Finlandia y los ultras superan a Marin"; "Una bomba mata a un bloguero prorruso en San Petersburgo".

EL MUNDO: "Díaz entierra a Podemos y pelea a Sánchez el voto de izquierdas"; "Viajes a la final de la Champions y hoteles 'de luxe' en el 'caso Cuarteles'"; "Finlandia da la espalda a Sanna Marin y vota a los liberales para enderezar la economía"; "Matan en Rusia a un famoso propagandística de Putin con una bomba oculta"; "El Gobierno no presenta a la UE la reforma fiscal pero da el hito por cumplido".

LA VANGUARDIA: "Tebas aportó una prueba falsa a la Fiscalía para incriminar al Barça"; "Yolanda Díaz se lanza a por la presidencia sin el apoyo de la dirección de Podemos"; "La UE espera captar 14.500millones con el arancel al carbono"; "Amberes sufre una ola de violencia sin precedentes por la droga".

ABC: "Entrevista a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid: "El PP puede cobijar a todos los que no creen en el sanchismo"; "Yolanda Díaz lanza Sumar y entierra a Podemos: "No soy de nadie". Los morados cumplen su amenaza y no acompañan a la vicepresidenta en la presentación de su candidatura, y el Partido Popular aplaude la división de la izquierda".

EL CORREO: "Yolanda Díaz se postula como candidata a la presidencia y lanza un órdago a Podemos"; "El teletrabajo habitual se estanca en Euskadi y crece el ocasional"; "El soterramiento de La Avanzada empezará tras las vacaciones de Pascua"; "Finlandia vira hacia la derecha, convertido ya en virtual miembtro de la OTAN".

LA RAZÓN: "Díaz ignora a Podemos y reivindica su autonomía: "Yo, mujer, no soy de nadie""; "Sánchez ataca al PP e ignora la puestade largo de Yolanda"; "Feijóo, año I: unidad interna y ensanchea izquierda y derecha"; "López Miras se queda a solo dos escaños dela mayoría absoluta"; "Ucranianos y rusos combaten ferozmente en laciudad clave de Avdiivka".