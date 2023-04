MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Los papeles confidenciales que Trump se llevó complicansu futuro judicial"; "Sánchez alienta el acuerdo entre Sumar y Podemos"; "El Madrid golea (0-4) al Barça y alcanza la final de Copa del Rey"; "El número de alumnos repetidores aumenta con fuerza"; "Ana Obregón, madre en el registro, abuela biológica".

EL MUNDO: "La guerra en la izquierda por Sumar pone 7 gobiernos del PSOE en riesgo"; "Ayuso advierte a Almeida que no es favorable a meter en las listas a los ex ediles de Cs"; "El Gobierno justifica las prejubilaciones de oro y el ERE masivo en Ford"; "Los clubes se rebelan contra el arbitraje: 'No puede ser tan malo'"; ""Picasso era libre y hacía lo que quería, no era un dictador"".

LA VANGUARDIA: "Sánchez aparca las diferencias con Meloni para buscar acuerdos en la UE"; "La adopción internacional se desploma, mientras que la nacional sube un 25%"; "Trump se presenta como víctima e insulta a la justicia de EE.UU"; "El laberinto legal de AnaObregón: madre en Florida y abuela biológica".

ABC: "Una gamberrada, nada más. La Fiscalía archiva la denuncia contra los alumnos del colegio mayor Elías Ahuja al no constar que "ninguna de las mujeres haya denunciado los hechos" y no existirdelito de odio. El alumno señalado como instigador perdió la beca y tuvo que dejar la universidad en Madrid"; "El Tribunal de Cuentas cuestiona campañas de financiación como la de Yolanda Díaz. Insta a reformar la ley para "definir claramente" los 'crowdfunding' y reclama extender las limitaciones a las "entidades vinculadas" a los partidos. La vicepresidenta busca recaudar 100.000 euros para Sumar antes de concurrir a las elecciones".

EL PERIÓDICO: "Debacle del Barça"; "España solo redujo el 11% el gasto de gas este invierno"; "La vía más sana de BCN es el paseo de Urrutia y la menos, la rotonda de Ildefons Cerdà"; "La falta de límites de la industria de los vientres de alquiler, en el punto de mira"; "Sánchez evita el choque político con Meloni en su cita en Roma"; "Incertidumbre sobre el recorrido penal del proceso contra Trump"; "La investigación detecta graves deficiencias en el geriátrico de Tremp".

EL CORREO: "El juez deja en libertad con cargos al conductor que iba borracho y drogado"; "El Athletic protege a Nico tras la ola de insultos por sus fallos"; "La Fiscalía se opone al indulto a De Miguel y dice que tiene hasta el 19 para ir a prisión"; "Vingegaard da un hachazo y lidera la Itzulia seguido de Landa".

LA RAZÓN: "Una diputada afín a Díaz salva el plan del PSOE con la ley del "solo sí es sí""; "Una goleada que vale una final"; "Feijóo confía en teñir de azul los territorios que se resisten al PP"; "Trump arremete contra la "injerencia electoral": "EE UU" se vaal infierno"; "La UE mantiene las compras de gas licuado ruso y España las aumenta"; "La presidenta de Taiwán se reúne con McCarthy a pesar de las amenazas de China".