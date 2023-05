MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La ONU avisa de temperaturas en "límites desconocidos""; "Un City abrumador despide al Madrid"; "Feijóo zanja el debate en el PP y no cree viable la ilegalización de Bildu"; "La compra de viviendas frena en seco por la subida de tipos"; "El presidente deEcuador disuelve el Parlamento antes de que vote su destitución".

ABC: "El PSOE, clave para que Bildu gobierne en Vitoria y Pamplona. Los socialistas vascos pueden tener la llave que permita a los de Otegi controlar también la Diputación de Guipúzcoa y más de un centenar de municipios"; "Calviño reconoce un año después que la reforma laboral no creará 960.000 empleos sino 40.000. En el último informe remitido a Bruselas, el Gobierno recorta un 96% la expectativa de nuevos puestos de trabajo".

EL MUNDO: "Almeida crece a costa de la desaparición de Villacís pero depende Vox"; "El PP cuenta ya con arrebatar seis gobiernos al PSOE con o Sin Vox"; "Óscar Puente: "Mucha gente me dice: 'No voto a Pedro Sánchez, pero a ti te voy a votar""; "Francisco de la Torre: "Ciudadanos nació como una escisión del PP, si desaparece, no lo lamentaré""; "Francia quita a España la mayor fábrica solar de la UE por "agilidad democrática"; "El presidente de Ecuador disuelve el Parlamento y convoca elecciones".

LA VANGUARDIA: "La natalidad en España sigue en caída libre: un 10% menos que en el 2019"; "Von der Leyen sugiere ralentizar las leyes medio ambientales"; "El repunte de los hurtos en Barcelona retrasa hasta diez meses los juicios rápidos"; "La pobreza extrema enCatalunya se dispara, según la Cruz Roja"; "El CIS acorta la distancia entre Sánchez y Feijóo, y Díaz queda tercera".

EL PERIÓDICO: "Catalunya lidera el ensayo de la semana laboral de 4 días"; "El City desnuda al Madrid"; "Las tiendas abiertas los domingos en verano traen más oferta"; "Un grupo de expertos pone la lupa sobre cómo los candidatos usan TikTok"; "La universidad catalana crea un registro único de denuncias por acoso".

LA RAZÓN: "El PSOE medió con Bildu para frenar la sangría por las listas con etarras"; "Hacia la precariedad indefinida: contratos con 51 días de media"; "Crisis en Ecuador: Lasso disuelve la Asamblea para evitar ser destituido"; "La reforma de la sedición archiva los recursos por tres indultos del "procés""; "La Universidad Católica de Ávila es la segunda en empleabilidad".