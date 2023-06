MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Contrarreloj hacia las elecciones que definirán el modelo del país"; "Segunda Champions para el Barça"; "Los ataques de Kiev en suelo ruso elevan la presión sobre Putin"; "EL PAÍS supera los 300.000 suscriptores en solo tres años".

EL MUNDO: "Panel de El Mundo-Sigma Dos (II). El PP se dispara, gana terreno a Vox y saca una diferencia de 45 escaños al PSOE"; "Eva Kaili, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo: "España espió al Comité de Pegasus del Europarlamento""; "Reconstrucción del secuestro de Vanessa Romero, la concejal de Maracena que fue raptada por el novio de la alcaldesa"; "El Barcelona femenino, tras remontar dos goles, conquista su segunda Champions y Joan Laporta dice: "Esto no se para"".

ABC: "Feijóo pedirá una auditoría a fondo del gasto público si gana a Sánchez el 23J. Los populares sospechan que los años de gestión del actual Gobierno de coalición han disparado el despilfarro en temas superfluos e ineficientes"; "Las dos almas de Navarra: Bildu en el norte y UPN en el sur".

LA VANGUARDIA: "Las elecciones del 23-J definirán los equilibrios europeos"; "Bicampeonas de Europa. El Barça conquista la Champions por segunda vez tras un espectacular remontada frente a Wolfsburgo (3-2)"; "Carlos Torre, presidente del BBVA: "Es necesario tener claridad sobre el escenario político cuanto antes""; "Guerra en Ucrania. El sótano maldito de Yahidne"; "Los Reyes se dan un baño de masas en Granada".

EL CORREO: "El Correo entrevista a los cinco líderes políticos vascos"; "Una quincena de alcaldías, pendientes todavía de pactos"; "La ministra Calviño da por "desaparecido" a Podemos"; "La Ría, un espectáculo dentro y fuera del agua"; "India supera los 280 muertos y roza el millar de heridos en el accidentes de tres trenes"; "La sucursal del Banco de España de Bilbao es la que más deuda pública vende de todo el país".

LA RAZÓN: "Moncloa reniega ahora de la operación fallida de un tándem Pedro-Yolanda"; "Los vecinos de Granada arroparon a los 3.200 efectivos que desfilaron"; "Entrevista a Rodrigo Rato: "Ser presidente no era el único objetivo de mi vida. Me propuse pero no quería el dedazo de Aznar""; "Podemos desapareció en tres de las comunidades donde Iglesias hizo campaña"; "Los ataques con drones hacen que los rusos asuman que la guerra no será corta".