MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Una lista de Sumar con Podemos alejaría del Gobierno a PP y Vox"; "Sánchez busca vías para que España use los fondos europeos después de 2026"; "Protesta masiva en Polonia por unas elecciones libres y contra la mentira"; "Benzema se despide de la Liga española tras 14 años de éxitos".

ABC: "El purgatorio del sueño americano"; "Sánchez alienta que diputados alemanes examinen Doñana"; "Moncloa busca más nacionalizaciones y sopesa que incluso sean retroactivas"; "La ley de Vivienda desata una guerra entre agencias inmobiliarias para retener a los caseros"; "El secesionismo más radical e islamófobo triunfa en los pueblos de la Cataluña interior".

EL MUNDO: "Moncloa sentencia a sus socios: 'Hay que prescindir de ellos'"; "'Del 23J depende la medicina que reciba el PSOE y su dosis'"; "Por qué la Universidad no forma bien a los alumnos para lograr trabajo"; "'Hay una conexión entre el espionaje al Gobierno de Sánchez y Marruecos'".

LA VANGUARDIA: "Vuelve el furor de la Fórmula 1"; "Los precios del gas, la luz y la gasolina vuelven al nivel anterior a la guerra"; "Fervor blaugrana por las campeonas"; "'Le dije a Rajoy: No me vais a echar, me voy yo'".

LA RAZÓN: "El PP roza los 150 escaños a costa de Vox y absorbiendo el voto de Ciudadanos"; "'Existe el riesgo de guerra entre Chinay Taiwán'"; "El PSOE culpa De la debacle al desplome a su izquierda"; "La decadencia de Podemos desde 2015: de 177 a 34 escaños autonómicos".

EL CORREO: "Elordi, nace una estrella"; "Las EPSC empiezan a recuperar perdidas"; "Urkullu advierte a la Ertzaintza de que 'no puede perder el respeto de la sociedad'"; "El Athletic consuma su fracaso".