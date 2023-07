MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

EL PAÍS: "La justicia de la UE retira la inmunidad a Puigdemont"; "La izquierda inicia la campaña con el foco en la economía"; "He cumplido como hijo. Abrazaré los restos de mi padre".

EL MUNDO: "Feijóo suma más que toda la izquierda pero Sánchez gana apoyos"; "La Comisión represnde a España por no despolitizar el Poder Judicial y la Fiscalía"; "Ni Interrail ni 'herencia' a los 18 años: PSOE y Sumar no conquistan el voto joven"; "Puigdemont maniobra para no ser entregado tras perder la inmunidad"; "Threads, el rival de Twitter, no se activará en la UE por la incertidumbre jurídica"; "Ventas récord de casas de lujo pese a caer un 6,7% el mercado inmobiliario".

ABC: "La Justicia europea también frena al independentismo"; "Triple varapalo de Bruselas por la situación de la judicatura"; "Sánchez recorta y Abascal ya es tercero".

LA VANGUARDIA: "Puigdemont apelará a la última instancia europea tras perder su inmunidad"; "La Cambra alerta de que se pueden perder26.000 millones de fondos europeos"; "La privada capta 290.000 pacientes por día de demora en la atención primaria".

LA RAZÓN: "Segundo varapalo de la Justicia Europea a Carles Puigdemont"; "El CIS de Tezanos regala una victoria trampa a Feijóo en el 23J"; "Moncloa malinterpreta un informe europeo para atacar al PP"; "Cenáculos en torno a Page para ver el futuro del PSOE"; "Se construye seis veces menos que hace 15 años y el precio de la vivienda nueva sube un 6,4%"; "La Fundación Princesa de Girona llega a Iberoamérica".