MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez, ante su mayor reto"; "Una entrevista inédita a Gabriel García Márquez"; "Jaione Camborda logra la primera Concha de Oro para una cineasta española"; "La UE afrontará una ampliación hacia el Este que la cambiará para siempre"; "Los controles fronterizos se multiplican en Schengen"; "La Iglesia me ha perdonado. Si me presionas me suicido".

EL MUNDO: "El 46% de los votantes del PSOE rechaza pactar con Puigdemont"; "Sánchez mira a la investidura y el PSOE trata de blindarlo"; "Mi hija pintó en el cole un mapa de Cataluá como país y España ni existía"; "Feijóo consuma su primera metamorfosis: 'Se ha quitado el luto del 23J'"; "España está en peligro de entrar en una decadencia económica, hay que revertirlo".

ABC: "Con el actual líder del PSOE no veo factible un pactoen el centro político"; "Los huérfanos del adiós de El Juli"; "El Gobierno se entrega a los fondos soberanos para avivar la economía"; "Sale a la luz el inédito escrito en Italia por Truman Capote hace 70 años"; "Rebajan cinco años al violador de una mujer con parálisis cerebral"; "El papel de Cuca Gamarra marcará los tiempos de Feijóo para hacer reajustes en el PP".

LA VANGUARDIA: "El PSOE avisó a Junts que no negociaría sobre la autodeterminación"; "La sequía pasa factura a los 'Boletaires'"; "Los hosteleros quieren crear el mayor fondo de pensiones de España"; "Jaione Camborda, primera española en ganar la Concha de Oro"; "Javier Milei, el candidato de la motosierra".

LA RAZÓN: "La calle tiene que demsotrar a Sánchez que esto no va a salir gratis".