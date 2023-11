MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El poder judicial se cruza en la bronca contra el Gobierno"; "Israel agrava la crisis diplomática al convocar a su embajadora en España"; "La COP pacta la creación de un fondo paralos países más vulnerables"; "Calviño logra el apoyo clave de Bélgica para presidir el BEI"; "Blinken insta a Netanyahu a proteger a los civiles en Gaza"; "El tiroteo contra dos menores en Yenín indigna a Palestina".

EL MUNDO: "Sánchez agrava la crisis con Israel con nuevas acusaciones"; "Bolaños asegura a la UE que no rebajará mayorías para renovar el CGPJ"; "El choque entre Calviño y Díaz alcanza un tono inédito: Está cerca de la derecha"; "Oposición del CGPJ al fiscal general que propone el Gobierno: No es idóneo"; "El TS anula el nombramiento de Valerio por no ser jurista de prestigio".

ABC: "El Poder Judicial reprueba al fiscal general por falta de imparcialidad"; "Israel llama a consultas a su embajadora tras las insistentes críticas de Sánchez".

LA VANGUARDIA: "Israel escala el choque diplomático con España y llama a su embajadora"; "Desalojo 'plácido' en la Bonanova"; "Varapalo de los jueces a nombramientos jurídicos del Gobierno"; "Muere Henry Kissinger, estratega de EE.UU. en la guerra fría"; "La COP28 crea un fondo para paliar los daños de la crisis climática".

