MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El fin de los combustibles fósiles aboca la cumbre climática al todo o nada"; "Milei augura en su estreno recortes duros y dolorosos"; "La derecha del Poder Judicial ultima otroinforme contra la amnistía"; "Las materias primas alivian la inflación en Europa"; "Víctima de cinco pederastas en 10 años".

EL MUNDO: "Casi 2 millones de electores del PSOE se arrepienten del voto a Sánchez"; "Conmoción en el CNI ante la declaración en el juzgado de la ex directora: "Hay miedo""; "Las CCAA del PP se unen en el Consejo Fiscal para que no les "endose" el ajuste Montero"; "Milei anuncia un ajuste histórico: "No hay plata"".

ABC: "Milei, presidente: "Hoy enterramos décadas de fracaso""; "La Guardia Civil constata que los disturbios de 2019 en Cataluñase financiaron desde Waterloo".

EL PERIÓDICO: "La falta de profesionales se agudiza en el país con más paro de la UE"; "La extrema derecha multiplica su influencia en la política migratoria".

LA RAZÓN: "Milei promete duros ajustes en Argentina al tomarposesión como presidente"; "Plante de los barones del PP a la financiación mientras exista la mesa de Ginebra"; "El ejército israelí detiene a terroristas de Hamás en el cerco a la Franja de Gaza".