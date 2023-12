MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

EL PAÍS: "La UE explora vías para liberar 50.000 millones de euros en ayudas a Ucrania"; "Los menores son víctimas de la mitad de los delitos sexuales"; "Vargas Llosa se despide del columnismo".

EL MUNDO: "Los jueces avisan al Congreso: no puede "ni admitir citarles""; ""Hacer esta película no fue algo sensato, me sentí acorralado""; "Ucrania a las puertas de la UE, el gran tanto diplomático de Zelenski"; "La revisión del impuesto a la banca aflora un nuevo choque entre Calviño y Díaz".

ABC: "Malestar en el Supremo por la falta de respaldo del Gobierno"; "La inmigración ilegal crece un 75% este año y en Canarias es la mayor de toda su historia, más de 36.000".

LA VANGUARDIA: "Los expertos abogan por conectar el agua delrío Ebro con Barcelona"; "El bloqueo de Hungría obliga a la UE aaplazar la ayuda financiera a Ucrania al 2024"; "Empresas y escuelas urgen una solución para la afiliación de los becarios de FP".

EL PERIÓDICO: "El dolor de espalda, primera causa de baja en los menores de 45 años"; "El 15% de las trabajadoras de la universidad dicen haber sufrido acoso"; "BCN logra ocupar solo 8 puestos de mercado de los 28 a subasta"; "Hungría veta que la UE ayude a Ucrania con 50.000 millones".

LA RAZÓN: "El pacto del PSOE y Bildu amenaza cuatro alcaldías"; "El CGPJ clama por las comisiones de investigación y pide que dejen en paz a los jueces"; "Calviño quiere revisar el "impuestazo" a la banca y Yolanda Díaz ataca: "Lo pactado, obliga"".