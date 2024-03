MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Una reunión en Suiza encarriló el pacto que lanza la legislatura"; "Sánchez se compromete a reconocer el Estado palestino en este mandato"; "Viaje a un país movilizado ante la amenaza de Putin"; "Pere Aragonès Presidente catalán: "Tras la amnistía hay margen si se cumple lo pactado""; ""Jamás olvidaré el vestíbulo del hospital: era un caos""; "Berger y Bayona, una cita en Hollywood".

EL MUNDO: "Así tumbó Junts a Sánchez tras saltar el 'caso Koldo': "No es no"; "La destrucción del monumento a las víctimas: la memoria olvidada del 11M"; "Alfonso Rueda, presidente de Galicia: "En el PP tendré mi voz y el que primero lo tiene que entender es Feijóo".

LA VANGUARDIA: "La baja ejecución de las inversiones en Catalunya se cronifica"; "11-M, vidas rotas: "Me sentía culpable por estar viva""; "JA Bayona: Solo tenemos una oportunidad en la vida, como los supervivientes"".

ABC: "Jesús de la Morena, ex comisario general de información de la Policía: "Desde el primer momento pensé que no era el 'modus operandi' de ETA""; "La amnistía no privará a Puigdemont de un laberinto judicial que durará hasta el verano de 2025".

EL PERIÓDICO: "11M. Regreso a los trenes de la muerte"; "Puigdemont afronta un largo periplo judicial pese a la amnistía"; "El Barça también se la juega con los números y la gestión"; "El temporal de nieve y lluvia alivia la emergencia por sequía"; "Bayona en los Oscar: cuatro testimonios examinan su trayectoria".

LA RAZÓN: "Jorge Azcón: "Estamos ante el caso de corrupción más repugnante de la democracia"; "Los atentados brutales que conmocionaron a España"; "El misterioso imán argelino que dinamizó la célula en la mezquita"; "Rafa Zouhier Condenado por el 11M: ""Pido perdón a las víctimas por no haberle pegado un tiro a Trashorras antes de que vendiera los explosivos".