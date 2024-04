MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "España ultima un pacto político con el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar"; "Ucrania amplía el reclutamiento forzoso para resistir frente a Rusia"; "Irán mide su represalia contra Israel"; "El Gobierno facilitará las licencias rápidas para construir viviendas"; "Al menos 7 de los 12 investigados por Tsunami están fuera de España"; "Muere O. J. Simpson, astro del deporte condenado y absuelto de matar a su exesposa"; "Solo 1.400 mujeres se acogen a la baja por menstruación en 10 meses".

EL MUNDO: "La Guardia Civil borró a Otegi en el informe de otro asesinado"; ""Es vital reforzar el mercado único, que el Pirineo no sea una barrera""; "Negreira desvió a sus cuentas 340.000 € del Comité Arbitral con facturas de bolígrafos"; "Vidal-Quadras: "Tuve la mala suerte de que mi atentado no se desarticuló a tiempo; otros sí"; "España busca ingenieros navales para no perder la carrera de la éolica marina".

ABC: "La fuga de ocho imputados por terrorismo, nuevo intento de internacionalizar el 'procés'"; "Un silencio de 44 años en el frontón donde ETA asesinó a su padre".

LA VANGUARDIA: "La UE dará prioridad a la defensa y suavizará su política medioambiental"; "Illa promete una financiación "justa" y más autogobierno"; "Joan Massagué, oncólogo: "Estamos convirtiendo el cáncer en una enfermedad normal""; "El Gobierno agilizará la concesión de licencias para construir viviendas"; "La nueva ley contra el odio en Escocia causa un alud de denuncias".

EL PERIÓDICO: "Sant Adrià exige que se desmantele la incineradora de Tersa"; "Fin de fiesta con Dua Lipa"; "Illa centra su campaña en más autogobierno y una nueva financiación"; "El Govern admite que su plan para el aeropuerto elevará el ruido para los vecinos"; "Roni Kaplan, portavoz del Ejército israelí: "Es mentira que Israel esté cometiendo una limpieza étnica"; "El hombre que mató a su mujer y sus hijos en El Prat se medicaba por depresión".

LA RAZÓN: "ERC retrocede y Puigdemont ultima su "golpe final""; "La gabarra del Athletic volvió a surcar la ría de Bilbao 40 años después"; "Máxima alerta: EE UU avisa a Israel de un ataque iraní con misiles"; "La cesta de la compra se dispara de 100 a 150 euros en cuatro años"; "El Gobierno apela a los caseros para el problema del alquiler"; "El Parlamento Europeo pide que el aborto sea un derecho fundamental".