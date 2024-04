MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El PSOE llama a la movilización para que Sánchez no dimita"; "España enviará una partida de misiles Patriot a Ucrania"; "El anuncio del líder socialista eclipsa a Puigdemont"; "La justicia da un golpe al Me Too al revocar la condena a Weinstein"; "Macron lanza un aviso en el inicio de la campaña: "Nuestra Europa puede morir"; "El negocio de la sanidad privada crece un 14% tras la pandemia".

EL MUNDO: "El PSOE agita el miedo a una dimisión y su bloque se agrieta"; "TVE permite a una activista pedir a Sánchez la 'intervención de medios de comunicación'"; "Un juez afirma que la Fiscalía difundió datos reservados y "perjudció" al novio de Ayuso"; "El Gobierno improvisa una "comisión de supervisión" y mantiene a Pedro Rocha".

ABC: "La maniobra de Sánchez descoloca a las instituciones europeas"; "Feijóo prepara la calle Génova al PP para cualquier escenario: "Estamos listos"".

LA VANGUARDIA: "El PSOE se moviliza para evitar la dimisión de Sánchez"; "La familia media destina un tercio de su renta a impuestos"; "El Parlamento Europeo se enfrenta a la amenaza de atomización".

EL PERIÓDICO: "Se dirán muchas cosas en campaña pero nosotros hablaremos de..."; "La carrera hacia el 12M empieza condicionada por la incógnita Sánchez"; "Laporta justifica la continuidad de Xavi porque ha creado "una llama de ilusión""; "Un tribunal anula una de las condenas por violación contra Weinstein"; "Una encuesta europea revela que el 37% de los trabajadores sufre ansiedad".

LA RAZÓN: "El equipo de Sánchez agita la movilización "frente al odio" por SMS"; "Macron alerta sobre la "muerte de Europa" si no logra una soberanía en la Defensa"; "Los españoles pagaron 271.935 millones a Hacienda en 2023, un 6,4% y 16.500 millones más"; "Procesados cuatro exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco"; "El uso de la sanidad privada se dispara un 14% en un año por la crisis de la pública".