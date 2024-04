MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Incertidumbre total ante la decisión de Sánchez"; "Los ancianos, víctimas invisibles en Gaza"; "La OTAN busca abrir misiones de entrenamiento en el Sahel para frenar a Rusia"; "Un militar, absuelto de violación porque la víctima no acreditó su 'no'"; "Las medidas contra el turismo masivo fracasan al no contener la demanda"; "La herencia familiar sigue pesando en la elección de la carrera".

EL MUNDO: "Estupor en el PSOE: ¿Cómo es posible que nadie lo viera venir?"; "Illa: La de Sánchez no es una decisión en clave electoral, es personal"; "Avanza la OPA sobre Naturgy sin veto tras la llamada de Sánchez antes de su carta"; "La guerra de Gaza empuja a los sirios del Líbano a huir en patera de la UE"; "Oposiciones light para las 3.343 plazas de administrativo: menos temario y preguntas test".

ABC: "El día de la decisión final de Pedro Sánchez"; "Sólo una minoría de dirigentes del PSOE creen que continuará"; "En la guarida gala de Puigdemont".

LA VANGUARDIA: "Sánchez anuncia hoy su decisión en un clima general de incertidumbre"; "Las tecnológicas lideran el mercado de oficinas en Barcelona"; "Abas implora a EE.UU. que frene el ataque a Rafah"; "La FIFA y la UEFA avisan a España de que no intervenga la Federación".

LA RAZÓN: "Sánchez instala al PSOE en el populismo"; "Illa ganaría dos escaños en plena reflexión de Sánchez y podría gobernar con ERC"; "La injerencia rusa amenaza el resultado de las elecciones europeas"; "Los extranjeros ocupan el centro de las grandes ciudades"; "La renovación del CGPJ depende del 'no' de Bolaños a la reforma de la elección de los vocales".