Primeras palabras de Chabeli Navarro después de que Bertín Osborne haya admitido que la conoce

MADRID, 10 (CHANCE)

Nuevo giro de tuerca en el presunto romance de Bertín Osborne con Chabeli Navarro. La revista Semana publicaba hace justo una semana la exclusiva de que el presentador habría recuperado la ilusión diez meses después de su separación de Fabiola Martínez con esta explosiva sevillana de 34 años, conocida por haber participado en 'Mujeres, hombres y viceversa' y sus affaires con Kiko Rivera y Antonio Tejado. Al parecer, la incipiente pareja llevaría cinco meses teniendo discretos encuentros en Sevilla y la camarera ya conocería al círculo del artista e incluso a una de sus hijas.

Una información que Bertín no tardaba en negar en diferentes medios de comunicación, asegurando indignado que le parecía "una vergüenza" y que conocía a Chabeli Navarro de solo un día. Sin embargo, y conforme van pasando los días, el cantante ha matizado sus palabras, admitiendo que "hace varios meses" que le presentaron a la chica, reconociendo que la ha visto "varias veces" y definiéndola como "una niña encantadora".

Unas declaraciones que Bertín ha hecho en el programa que Nuria Roca presenta en La Sexta, 'La Roca', y que han provocado que Chabeli, visiblemente aliviada, diga sus primeras palabras a la prensa desde que se publicó su presunto affaire con el presentador.

"No voy a hablar nada, gracias", ha afirmado, dejando claro con un gesto de asintimiento que está más tranquila después de que Bertín haya reconocido que se conocen desde hace cinco meses, pero desvelando que su postura seguirá siendo la misma que el día que salió a la luz su supuesto romance: "Me voy a mantener callada como lo he hecho hasta ahora, muchas gracias".

Por eso, y a pesar de que la han acusado de avisar a la prensa para que la pillasen con el artista y que su historia de 'amor' se hiciese pública, y de que algunos la llamen Karelys Rodríguez - por la encerrona que la canaria le hizo a Cayetano Rivera en Londres pactando con un paparazzi un encuentro con el torero para intentar vender una relación entre ambos - Chabeli se mantiene en silencio y, aunque ella misma confesó en sus redes sociales que "Maléfica fue la mala hasta que se conoció su historia", parece que por el momento nos vamos a quedar sin saberla. Las imágenes, ¡en el siguiente vídeo!