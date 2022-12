Primeras palabras de Hugo Arévalo tras salir a la luz su incipiente relación con Tamara Falcó

MADRID, 15 (CHANCE)

Se ha convertido en la noticia del día. Tamara Falcó habría recuperado la sonrisa tres meses después de su ruptura con Íñigo Onieva y estaría empezando una incipente relación con el conocido empresario Hugo Arévalo, amigo de ambos y con el que hace pocas semanas su amistad habría dado paso a algo más.

"Todavía es pronto y no quieren poner etiquetas, pero ambos están entregados a la causa y la cosa va viento en popa" ha revelado la periodista Leticia Requejo en 'El programa de Ana Rosa', contando además que el exprometido de la marquesa de Griñón no habría reaccionado nada bien al enterarse de que ésta vuelve a estar ilusionada de la mano de un amigo suyo, y no habría dudado en recriminárselo al propio Hugo en un chat que tienen con otros miembros de su pandilla.

Y apenas dos horas después de salir a la luz esta incipiente historia de amor, el nuevo 'amigo especial' de Tamara ha roto su silencio en 'Ya es mediodía'; es un decir, puesto que Hugo se ha quedado literalmente sin palabras cuando el programa le ha preguntado en una llamada telefónica que le ha pillado totalmente por sorpresa si es cierto que está saliendo con la hija de Isabel Preysler.

Después de unos segundos eternos en los que se le ha podido escuchar titubeando al otro lado de la línea, el empresario ha asegurado que "la verdad es que eso no es así", dando por finalizada la llamada a continuación: "Pero bueno, que te dejo, ¿vale?". Sin embargo, y antes de que colgase, el programa ha tenido tiempo de preguntarle si entonces desmiente la relación; algo que Hugo no ha hecho, dejando en el aire qué tipo de relación tiene con Tamara: "Venga, gracias, hasta ahora".