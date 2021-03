Primeras palabras de Loli, la kioskera a la que Isabel Pantoja debe 76.000 euros

MADRID, 3 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos un nuevo asunto espinoso relacionado con las deudas económicas de Isabel Pantoja, cada vez más cuantiosas. Al parecer, la tonadillera debería 76.000 euros a una íntima amiga suya de toda la vida, una kioskera de Sevilla llamada Loli que, ante la entrada en prisión de la artista, no habría dudado en retirar su fondo de pensiones para ayudarla, prestándole todos sus ahorros.

86.000 euros que, años después, Isabel Pantoja no ha devuelto en su totalidad. Sí le reintegró 10.000 euros cuando abandonó la cárcel, prometiendo que pronto le daría el resto, promesa que no cumplió pese a la situación precaria de su amiga. Y es que Loli, de 82 años y gran fan de la artista, es dependiente y tiene graves problemas tanto de salud como económicos.

Sin dudarlo, en su día retiró su fondo de pensiones para ayudar a Pantoja, los ahorros de toda una vida que ahora, con importantes dificultades, necesita, y que la artista no le devuelve. Loli, desesperada, ha puesto el tema en manos de sus abogados, de momento sin resultados aunque la viuda de Paquirri se habría puesto en contacto con ella, según han desvelado en "El programa de Ana Rosa", para prometerle que le devolverá su dinero (algo que no ha hecho por lo de pronto).

La kioskera, sin embargo, no guarda rencor a Isabel y sorprenden las palabras que le ha dedicado en sus primeras declaraciones. Marta Riesco, reportera del programa presentado por Ana Rosa Quintana, ha conseguido hablar con ella y, afectada, confiesa que intenta recuperar sus 76.000 euros como "una lucha por el bienestar".

Confesando que la tonadillera no le ha llamado, define a Pantoja - a la que conoció en su barrio hace 45 años - como "una buena persona y artista". Sorprende al asegurar que "no estoy enfadada" con ella porque "después de tantos años de amistad siempre queda un rescoldo ahí". Sin atisbos de rencor, Loli señala que "heredera como artista no hay". Sobre Paquirri, al que también conoció, afirma que "era un señor de los pies a la cabeza".

Pese al complicadísimo momento económico que atraviesa por Isabel Pantoja, que no le devuelve sus ahorros de toda una vida "levantándome a las 5 de la mañana y hasta las 22.00 de la noche y sin vacaciones", Loli sorprende al confesar que "le abriría la puerta" de su casa a Isabel Pantoja "de todas maneras"; es decir, le devuelva o no el dinero. Y es que, como la señora confiesa, "una amistad nunca se olvida tampoco".