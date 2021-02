Primeras palabras de Lydia Lozano tras someterse a una operación de cervicales

MADRID, 24 (CHANCE)

Lydia Lozano ha entrado en directo en 'Sálvame Diario' para hablar públicamente de su estado de salud tras haberse sometido a una operación de cervicales. La colaboradora, a la que echan mucho de menos sus compañeros de plató, ha confirmado que la operación ha salido bien, pero que se encuentra un poco dolorida.

"Me imagino que cuando vaya expulsando la medicación tendré más dolores. La mesa de operaciones es una mesa especial, en la espalda te cuelgan pesas. Es una operación bastante complicada, me ha enseñado el antes y el después y no doy crédito. Me ha dicho que no entendía cómo aguantaba los dolores" han sido las primeras palabras de Lydia tras preguntarle Jorge Javier Vázquez por cómo se encontraba.

El vídeo del día Pedro Sánchez admite el error de la desescalada de Julio 2020

Y es que la colaboradora ha pasado una noche terrible porque justo antes de acostarse en el día de ayer, los medicamentos dejaron de hacerle efecto y fue cuando empezó a encontrarse peor: "La noche fatal, ayer me doparon tanto que por la noche estaba súper despierta y con dolores, me dieron una pastilla para antes de ir a quirófano porque estaba súper nerviosa, me dijeron que así no me podían operar. Se me caían las lágrimas en la cama y movía las piernas, decía todo el rato 'no puedo, no puedo'".

Ahora mismo, la colaboradora está muy medicada para evitar que tenga tanto dolor en el cuerpo y ella misma ha confesado cómo será la recuperación en los siguientes días: "Estoy colgada ahora mismo, ayer estuve durante todo el día durmiendo, me reactivé por la noche. La recuperación me han dicho que puedo hacer vida normal, que camine todos los días por los menos media hora, que no coja nada de peso".

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a la colaboradora cuando se reincorporará al trabajo y esta ha explicado que tiene muchas ganas de volver, y eso que tan solo han pasado dos días: "Yo en cuanto pueda, vuelvo, ya me conocéis, para estar sentada en mi casa, prefiero estar ahí. No tengo ni idea de cuándo, tienen que ver mi evolución".