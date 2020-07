Primeras palabras de Tassio de la Vega tras su ruptura con Alejandra Rubio

MADRID, 27 (CHANCE)

Tassio de la Vega se ha convertido en uno de los protagonistas de la crónica social en este loco verano que estamos viviendo, primero por su apasionada relación con Alejandra Rubio, y posteriormente por su sorprendente ruptura después de dos meses de fugaz noviazgo. Hoy, os ofrecemos en primicia las primeras palabras del "ex yerno" de Terelu Campos. El empresario vinícola, de lo más amable y encantado con el foco mediático sobre él, nos ha atendido amablemente a su llegada de Ibiza - lugar donde se produjo el final de su corto romance con la nieta de Teresa Campos - y esto es lo que nos ha dicho de Alejandra:

- CHANCE: Alejandra ha confirmado la ruptura. ¿Cómo te encuentras?

- TASSIO: Muy bien, somos muy amigos y los dos somos muy felices ahora mismo.

- CH: ¿Te incomoda que haya vuelto con Lobo?

- TASSIO: No, si lo ha hecho es que es lo mejor para ella y yo le deseo lo mejor.

- CH: ¿Es verdad que tuvistéis una fuerte discusión en el aeropuerto?

- TASSIO: No, es lo que he dicho, tenemos un carácter muy fuerte. Simplemente somos personas muy diferentes. Como ella ha dicho no hay ruptura, somos amigos y ya está.

- CH: ¿Habéis seguido hablando?

- TASSIO: No, de momento no

- CH: ¿Os habéis dejado de seguir en las redes sociales?

- TASSIO: Bueno, cosas de millenials.

- CH: Tú le deseas toda la felicidad ¿no?

- TASSIO: Hombre, por supuesto, estaría bueno.

- CH: Terelu ha dicho que estaba muy contenta contigo y que hablabáis mucho.

- TASSIO: Ella es una de las mejores comunicadoras de este país. Yo la tengo un gran respeto y una admiración total, igual que a su hija. Es una niña con una gran proyección y un gran futuro. Es una fenómena en todo lo que hace y todo lo que se proponga lo va a conseguir.

- CH: Dicen que podía haber estado contigo por tu situación económica.

- TASSIO: eso es una cosa que me molesta muchísimo porque también podían decir que estoy yo con ella por promocionar mis bodegas. No ha habido una relación, tenemos una gran amistad y siempre va a ser así. Guardo un gran recuerdo y somos grandes amigos.

- CH: Si sois tan buenos amigos, ¿por qué os habéis dejado de seguir en las redes?

- TASSIO: Son momentos en la vida y ya está. Todo se solucionará.

- CH: ¿Tú no te has sentido utilizado por Alejandra en ningún momento verdad

- TASSIO: Por favor chicos. Eso me molesta muchísimo. Es una chica independiente hace muchos años, es una gran profesional y llegará a ser una gran comunicadora como su madre y su abuela.

Si además queréis descubrir lo que nos ha confesado de la reconciliación de Alejandra con Álvaro Lobo, ¡no os perdáis el siguiente vídeo!