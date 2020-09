Primeras reacciones de Olga Moreno ante la crisis matrimonial con Antonio David

MADRID, 18 (CHANCE)

Desde que ayer Antonio David Flores afirmara públicamente que estaba pasando por un momento delicado con su mujer, Olga Moreno, tras la salida de tres mujeres que aseguran haber tenido relaciones esporádicas con el colaborador mientras que este compartía su vida con ella, muchas han sido las miradas puestas en Olga. Hoy por fin hemos podido hablar con ella y con total discreción y seguridad en su rostro, nos ha asegurado que no quiere hacer ninguna declaración al respecto.

"No voy a decir nada chicos, de verdad os lo digo y voy a recoger a mi Lola, me da vergüenza" han sido las palabras de Olga Moreno al verse sorprendida por la prensa cuando iba al colegio a por su hija. Y es que como ya sabemos, la mujer de Antonio David no quiere meterse en este terreno pantanoso donde ella tiene claro que no va a participar.

Este jueves, Antonio David aseguraba en Sálvame que la relación con su mujer no era la misma que hacía unas semanas. Los testimonios de estas tres mujeres que aseguran haber tenido relaciones con el colaborador han sentado mal en su hogar y ahora están pasando por un momento delicado. Hoy, Olga ha mostrado su mejor cara a los medios como forma de respeto hacia la prensa para intentar parar así esta oleada de informaciones que llevan saliendo desde hace unas semanas.