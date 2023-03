¡Primicia! Aitana Ocaña regresa a Madrid sin Sebastián Yatra tras asistir a la boda de Lele Pons: "Estoy feliz"

MADRID, 8 (CHANCE)

Por si a alguien le quedaba alguna duda de que Aitana Ocaña y Sebastián Yatra son 'la pareja del año', la revista ¡Hola! se ha encargado de disiparlas publicando este miércoles las imágenes más románticas de los enamorados durante una divertida jornada en las playas de Miami tras asistir juntos este fin de semana a la multitudinaria boda de la influencer Lele Pons y el cantante Guaynaa.

Un evento en el que, como han publicado a través de redes sociales varios de los invitados, se les pudo ver juntos bailando cómplices y sonrientes, y en el que el colombiano fue pillado mirando con adoración a su chica a su llegada a la ceremonia, en la que ejercía de padrino del novio.

Sin embargo, toca volver a la realidad y Aitana ha regresado a España este miércoles para cumplir con sus compromisos. Con ropa cómoda, rostro cansado y sin Sebastián -que se ha quedado en Miami por temas profesionales- la artista ha derrochado simpatía con la prensa que le aguardaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas pero, con educación y la mejor de sus sonrisas, ha capeado con maestría las preguntas sobre su noviazgo con el cantante de 'Una noche sin pensar'.

"La boda ha ido muy bien, pero estoy súper cansada porque no he dormido absolutamente nada. No sé que contaros porque estoy muy dormida, pero la verdad es que fue una pedazo de boda, muy divertida" nos ha contado, agradeciendo los piropos por el espectacular y ajustadísimo vestido negro de Yves Saint Laurent con maxi broche de flor morada que lució en la ceremonia: "Muchísimas gracias, te lo agradezco. Estáis muy guapas vosotras también".

Asegurando entre risas que no cogió el ramo, Aitana ha desmentido las informaciones que apuntan a que fue a la boda porque es pareja de Yatra, ya que como nos ha contado "me invitó Lele, a la que conocí hace mucho tiempo, hace unos cuatro años que hicimos un remix juntas y la verdad es que le tengo mucho cariño y por eso me ha invitado. Siempre ha sido muy buena conmigo"

Haciéndose la despistada, la cantante de '11 razones' ha asegurado que no ha visto las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales de Sebastián mirándole impactado a su llegada a la boda, girando la cabeza 180 grados antes de hacerle un gesto cariñoso: "¿Sí? No sé, yo es que no he estado mirando las redes".

Sin querer hablar abiertamente de su relación con el colombiano, Aitana sí ha confesado que está "muy feliz" y "muy agradecida por todo lo que me está pasando, pero ya sabéis que de esas cosas no hablo". "Siempre nos encontramos en los aeropuertos, es como el mismo camino. Esto es un déjà vu" ha bromeado.

"Yo es que no hablo de eso" ha repetido ante nuestra insistencia para que nos de algún detalle de su historia de amor con Yatra que, como deja entrever, la hace "muy feliz" pero de la que no quiere hablar: "Chicas, yo de verdad que os lo agradezco, estáis siendo muy tiernas y muy simpáticas pero es que ya sabéis que no* Si la última vez no os dije nada hoy tampoco".

Respecto a si está viviendo la etapa más feliz de su vida, Aitana echa balones fuera y, asegurando que "todas las etapas son preciosas" incluso cuando hay rupturas amorosas como la que recientemente ha vivido con Miguel Bernardeau.

Sobre lo que no ha tenido problemas en hablar ha sido sobre los rumores de mala relación con Lola Índigo, que no ha dudado en desmentir tajantemente: "Mimi es alguien a quien quiero muchísimo. Ella y yo somos muy amigas y nos conocemos desde Operación Triunfo así que como ha dicho ella, que eso sí que me lo ha contado, nosotras somos muy amigas y no todo lo ponemos en redes. Las redes sociales no son la realidad y no sé por qué saltan esos rumores".