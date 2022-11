¡Primicia! Isa Pantoja nos cuenta con quien celebrará su 27 cumpleaños

MADRID, 8 (CHANCE)

Día especial para Isa Pantoja, que este martes celebra su 27 cumpleaños en un momento agridulce de su vida. Y es que mientras en el terreno profesional todo marcha a las mil maravillas y se ha convertido en una de las colaboradoras más queridas de 'El programa de Ana Rosa' - trabajo que compagina con sus estudios universitarios de Derecho - en el personal no puede decir lo mismo, ya que a pesar de que su relación con Isabel Pantoja atraviesa un buen momento y sigue adelante con sus planes de boda con Asraf Beno, de quien se confiesa enamoradísima, sigue sin tener ningún tipo de trato con su hermano.

A pesar de que llevan más de un año distanciados, Isa no dudó en dejarlo todo el pasado 21 de octubre y acercarse al hospital en cuanto se enteró de que Kiko Rivera había sufrido un ictus. Pese a sus desencuentros, y sus recientes declaraciones asegurando que no quería saber nada del Dj, todo pasaba a un segundo plano al enterarse de que su hermano tenía problemas de salud.

Sin embargo, y a pesar de su intención de acercar posturas con Kiko en un momento tan delicado, el hijo de Paquirri ha dejado claro que por el momento prefiere no saber nada ni de su hermana ni de su madre y, después del susto más grande de su vida, tan solo quiere centrarse en Irene Rosales, en sus hijos y en su carrera musical.

Un golpe para Isa que, recién llegada de unas paradisíacas vacaciones en Tailandia con Asraf y su hijo Alberto, nos ha contado cómo va a celebrar su 27 cumpleaños: "Pasaré el día con amigos, con Asraf, con Dulce que viene también a apagar las velas y con Albertito. Hoy muy tranquilo porque además es martes".

Quizás precisamente por caer a mitad de semana, la peruana confiesa que no tiene pensado ir a Cantora para ver a Isabel Pantoja, admitiendo que aunque su madre todavía no la ha llamado en un día tan especial, sí "espera" su felicitación.

"Mi prima Anabel sí que me ha felicitado, pero con Kiko no, ya sabéis la última noticia que tengo" ha explicado cuando le hemos preguntado qué miembros de su familia se han acordado de ella en su cumpleaños, confirmando que no ha vuelto a intentar ponerse en contacto con el Dj desde que recibió el alta tras sufrir el ictus.