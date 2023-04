¡Primicia! María Pedraza rompe su silencio. De su ruptura con Álex González a su nueva relación con Víctor López

MADRID, 13 (CHANCE)

María Pedraza es uno de los nombres propios de la crónica rosa en los últimos días. Tras varios meses de rumores sobre su posible ruptura con Álex González, la revista ¡Hola! ha confirmado que la pareja de actores -que mantenían una discreta relación desde hace dos años- han puesto fin a su historia de amor.

Una separación cuyos motivos se desconocen y que no sabemos cuándo se produjo -aunque todo apunta a que en la última gala de los Goya, el pasado mes de febrero, ya no estaban juntos puesto que mantuvieron una llamativa distancia en todo momento- y tras la que la protagonista de 'Élite' ya habría recuperado la ilusión, como también descubre en exclusiva la misma publicación.

¿El afortunado que ahora ocupa el corazón de María? Un atractivo piloto madrileño de 34 años llamado Víctor López con el que la actriz ha sido sorprendida en actitud cariñosa durante sus recientes vacaciones de Semana Santa en la localidad portuguesa de Portimao.

Tras este tsunami de informaciones sobre su vida amorosa, la artista ha reaparecido de lo más sonriente y, a pesar de que ella misma confiesa que "soy una mujer de pocas palabras" que prefiere no hablar sobre su intimidad, sí ha revelado en exclusiva para los micrófonos de Europa Press cómo se encuentra tras su ruptura con Álex González y tras la salida a la luz de su incipiente romance con el motorista Víctor López.

Acompañada por una amiga con la que compartió mesa y mantel en un céntrico restaurante de la capital, María se ha mostrado de lo más sonriente y, a pesar de su reticencia inicial a decir nada -"no te voy a contestar, o sea que sigue. Esto es absurdo" aseguraba- ha acabado por confesar que está "súper feliz" en esta nueva etapa de su vida: "No me ves feliz? Pues ya está".

Sin embargo, y aunque ha evitado entrar en detalles sobre los motivos de su ruptura con Álex, sí ha 'confirmado' su ilusión con Víctor López con unas reveladoras palabras: "¡Viva el amor! Gracias".