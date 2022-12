La Princesa Leonor se impregna de los principios y el trabajo de Cruz Roja en un encuentro con jóvenes voluntarios

La Princesa de Asturias se ha interesado por los problemas de búsqueda de empleo, la salud mental y los flujos migratorios

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Princesa de Asturias ha tenido ocasión de conocer de primera mano la ingente labor que realiza Cruz Roja Española con una visita a su sede en Madrid en la que ha mantenido un encuentro con jóvenes voluntarios que le han explicado su labor.

En el que ha sido su segundo acto en solitario este año, la heredera del trono ha visitado las instalaciones acompañada en todo el recorrido por directora de Cruz Roja Juventud, Paula Rivarés, y del presidente de la Comisión de Jóvenes, Diego Vázquez Ayala, así como por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

Durante el mismo, la Princesa Leonor ha recibido explicaciones, que ha ido interrumpiendo con algunas preguntas, sobre cómo se gestionan los servicios de atención telefónica de Cruz Roja en su Centro de Operaciones, así como el de atención psicológica 'Te Escucha', y ha tenido ocasión de charlar brevemente con quienes trabajan en ellos. También le han explicado la monitorización y atención de redes sociales y canales digitales.

Según ha contado al término de la visita Rivarés, la Princesa de Asturias se ha interesado especialmente por el servicio telefónico de salud mental y la atención prestada durante la pandemia, así como por los flujos migratorios y las barreras a las que se enfrenta hoy en día la juventud. "Estaba muy informada y muy interesada en la labor que realiza Cruz Roja", ha destacado.

Asimismo, la Princesa Leonor ha tenido ocasión de conversar durante algo más de media hora con once de los más de 15.000 voluntarios de la sección juvenil de Cruz Roja, llegados de toda la geografía española y que colaboran en las distintas áreas, con edades comprendidas entre los 16 y los 28 años.

Entre ellos ha estado Juan David, de 24 años, quien ha reconocido que ha sido una "oportunidad fantástica". Este joven nacido en Colombia ha contado a la Princesa de Asturias su propia experiencia y cómo Cruz Roja le ha cambiado la vida.

Conoció la organización a través de una amiga en un momento muy complicado, ya que había regresado de Colombia sin papeles y se pasaba el día en casa sin hacer nada. "Pensé en suicidarme lanzándome por la terraza del sexto piso en el que vivo", ha reconocido.

Sin embargo, la formación que le brindó Cruz Roja le ha permitido "socializar y el ver el mundo de otra forma". Ahora, él mismo también va a ser voluntario en el área de juventud porque quiere ayudar a otros jóvenes en su situación. "Ahora me toca a mí, me siento en la necesidad de dar una opción a otros como la que me han dado a mí", ha explicado a los periodistas.

INTERÉS POR LOS PROBLEMAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Durante la charla con la Princesa Leonor, ha explicado, esta se ha mostrado particularmente interesada en los problemas a los que se enfrentan los jóvenes para encontrar empleo y ha incidido en que a su juicio es un problema de falta de información, ya que muchos no saben de las posibilidades que organizaciones como Cruz Roja brindan y piensan que su falta de medios económicos les impide optar a cursos de capacitación.

La visita también le ha permitido conocer el objetivo de Cruz Roja por difundir sus principios fundamentales, "Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad" a través de la campaña con la que los están haciendo llegar a la sociedad más joven mediante la poesía. En este caso, ha podido visualizar el poema sobre Humanidad.

Antes de la foto de familia con la que ha terminado el recorrido, la heredera del trono el presidente de Cruz Roja, Javier Senent, le ha entregado la pulsera representativa de la organización así como dos ediciones limitadas del poemario que recoge los Principios Fundamentales de Cruz Roja como recuerdo de su visita, una de ellas, como obsequio para la Infanta Sofía.