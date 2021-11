El Príncipe Carlos cumple 71 años

MADRID, 14 (CHANCE)

El 14 de noviembre es un día muy especial para la familia Windsor, y es que el Príncipe Carlos cumple hoy 71 años y a pesar de que a los 3 años se convirtiera en el heredero de la Corona británica, a día de hoy, sigue en el mismo punto. Y es que parece que la Reina Isabel no quiere dejar ese trono en el que lleva, para ojos de mucho, una vida entera.

Y es que a pesar de las veces en las que ha estado en un segundo plano, parece que el Príncipe ha recuperado el cariño y el apoyo de la ciudadanía inglesa... ya que después de su divorcio con Lady Di todo fueron críticas por todos aquellos escándalos que no pararon de circular y que al final, pasaron factura a su imagen pública.

Un Príncipe Carlos que poco a poco ha ido recuperando la popularidad, que perdió al divorciarse de Lady Di y casarse muchos años después con Camilla Parker Bowles. Siempre estuvo enamorado de Camilla y su historia de amor se podría haber escrito de una forma bien diferente si hubiera sido en esta época. Pero el destino no quiso que fuera el primer heredero que pudiera casarse por amor con una plebeya... Lady Di se convirtió en un mito y en una persona muy querida a nivel mundial, mientras que Parker y Charles tuvieron que vivir su amor discretamente.

Muchos británicos han querido ver el relevo del trono en el Príncipe Guillermo, su hijo y fuera del Reino Unido han tenido la idea de que la Reina Isabel II abdicaría pensando en su nieto, pero esto no tiene nada que ver ya que el hecho de que el Príncipe Carlos no sea todavía Rey de Inglaterra no se debe a nada de eso sino que en Reino Unido tienen la tradición de que los reyes ingleses mueren en la cama.