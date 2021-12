El Príncipe Carlos en el punto de mira

MADRID, 4 (CHANCE)

"Me pregunto cómo será el niño", dijo el príncipe de Gales a la duquesa de Cornualles, Camila, según Andersen. "Bueno, absolutamente guapo, estoy segura", contestó Camila, a lo que Carlos replicó: "Quiero decir, ¿cuál crees que puede ser la complexión de sus hijos?". Estas han sido las palabras que se han publicado en el libro que ha escrito Christopher Andersen sobre las vidas privadas de los duques de Sussex y los de Cambridge.

Desde entonces, el Príncipe Carlos ha estado señalado toda esta semana por ser la persona del Palacio de Buckingham que preguntó y se interesó por la tonalidad del pequeño Archie antes de nacer. Unas declaraciones que se han mostrado en un libro y que han sido desmentidas por un portavoz de Casa Real, que ha asegurado: "Eso es ficción, no van a comentar nada más".

Recordemos que estas especulaciones llevan varios meses en los medios de comunicación después de que Enrique y Meghan concedieran una entrevista a Oprah Winfrey, en la que revelaron que ciertas personas de su familia tenía "preocupaciones" por el color de la piel de Archie. Y aunque no se desveló quién había hecho tales cuestionamientos. Winfrey matizó horas más tarde que ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, hablaron nunca con la pareja sobre el color de la piel del bebé.

Unas declaraciones que iban mucho más allá porque Markle confesó haber tenido pensamientos suicidas durante su estancia en Reino Unido y Enrique reconoció que el racismo jugó "un gran papel" en la decisión final de abandonar el país.

Ahora, a pesar de este desmentido, el Príncipe Carlos sigue estando en el ojo mediático porque hay muchas especulaciones sobre lo que ocurrió o no, lo que se dijo o no... Y es que la Casa Real británica parece que no está pasando un buen momento social tras la entrada en los medios de comunicación de Harry y Meghan hace ya unos meses.