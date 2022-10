El príncipe Harry habla de su verdadero nombre y de sus cinco "hijos"

MADRID, 11 (CHANCE

)El pasado 8 de septiembre, el príncipe Harry y Meghan Markle debían acudir a la ceremonia de entrega de premios de WellChild, asociación de niños enfermos que apadrina. Debido al fallecimiento de la Reina Isabel de Inglaterra, no pudieron asistir en persona por lo que ahora han realizado un encuentro online con los niños premiados.

Muy natural, Harry ha estado charlando con ellos y sus padres revelando algunos datos sobre su familia que desconociamos. El hijo de Lady Di, mientras hablaba con una niña de 13 años, ha confesado que él también ama a los animales. Es por ello que tienen tres perros que forman parte de la familia: "Básicamente es como si tuviéramos cinco hijos. Tengo un labrador negro que se llama Pula y dos beagles adoptados: Guy y Mia. Los tres corren de un lado para otro persiguiendo ardillas y la están liando todo el día, aunque también nos dan un enorme apoyo emocional".

Uno de los datos más reveladores que ha reconocido durante la charla, es que Harry no es su verdadero nombre: "Mi nombre es Henry también. Todos me llaman Harry. No tengo ni idea de por qué". Aunque pueda parecer que es parte de su nombre completo, la verdad es que realmente se llama Henry Charles Albert David, por lo que Harry no aparece por ningún lado.

Aunque podremos saber mucho más sobre él en los próximos meses. Tras el fallecimiento de Isabel II, el duque de Sussex pidió modificar algunas de las partes del libro que iba a lanzar este otoño, y es que habría decidido incluir algún capítulo sobre el funeral de su abuela. Además, tanto él como Meghan están pendientes de estrenar una docuserie para Netflix, que se espera el próximo mes de diciembre.