PRISA convoca Junta de Accionistas para el 27 de junio con la renovación de Oughourlian como consejero dominical

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Consejo de PRISA reunido este martes 23 de mayo ha decidido convocar la Junta General de Accionistas para el próximo 27 de junio, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el orden del día de la Junta figura la renovación de Joseph Oughourlian como consejero dominical, la ratificación de Pilar Gil Miguel como consejera ejecutiva, la renovación de Miguel Barroso Ayats como consejero dominical, la renovación de Manuel de Polanco como consejero dominical, así como la de Béatrice Clermont-Tonnerre como consejera independiente.

El Consejo también propone la aceptación de la dimisión de María Teresa Ballester Fornés, quien recientemente ha asumido nuevos compromisos profesionales que le impiden continuar en su puesto como consejera. Ballester forma parte de las comisiones de Sostenibilidad y de la de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento. La empresa ha agradecido a María Teresa Ballester "su compromiso y dedicación" como miembro del Consejo.

También propone como nuevos consejeros a Isabel Sánchez García y a Fernando Carrillo Flórez "en su apuesta por las trayectorias profesionales consolidadas en España y Latinoamérica en el ámbito de la educación y de la empresa". Con la propuesta de estos nuevos nombramientos, el Consejo pasaría de 14 a 15 miembros, y cumple la recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) situada en un 40% de mujeres consejeras para las empresas cotizadas.

Con respecto a los nuevos consejeros propuestos, PRISA destaca en un comunicado su "dilatada" carrera en el ámbito público y privado, su "amplio conocimiento" de las instituciones, así como su "profunda experiencia" en el sector de la docencia y de la educación.

Isabel Sánchez García es actualmente vicerrectora del IE (Instituto Empresa). Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctora en Economía y Master of Arts por la Universidad de California. Su trayectoria docente se ha desarrollado en centros públicos y privados como la Universidad Carlos III, la Universidad Complutense, la University of Rochester de Nueva York, o la University of California.

Ha sido además consejera de ENAGAS, subdirectora general del Tribunal de Defensa de la Competencia, subdirectora de la Comisión Nacional de Energía y ha sido miembro del Consejo de Administración del Centro para el desarrollo tecnológico industrial (CDTI). Isabel Sánchez ha sido también consultora de la OCDE y del Banco Mundial.

Por su parte, Fernando Carrillo Flórez es abogado y economista por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Máster en Leyes y Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard y Máster en Administración y en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad.

Ha ejercido entre otros los cargos de embajador de Colombia en España, ministro de Justicia y ministro del Interior de Colombia en diversas legislaturas, así como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y representante del BID en París y Brasil.

Fernando Carrillo ha ejercido también labor docente en la Universidad Pontificia Javeriana, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Universidad Carlos III de Madrid y en el Instituto de Estudios Políticos de París, entre otros.