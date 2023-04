Prisa Media lanza cuatro portales para la venta de entradas para espectáculos, eventos culturales y deportivos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Prisa Media lanzará cuatro portales para la venta de entradas en colaboración con See Tickets. Los usuarios podrán adquirir billetes para diferentes espectáculos, eventos deportivos y culturales desde EL PAÍS, LOS40 y Diario AS y en breve a través de Entradas Cadena Ser.

Las webs de entradas, disponibles en las cabeceras del grupo, aúnan cientos de espectáculos de todo tipo y para todos los públicos. Abarcan disciplinas como la música, el teatro, el deporte o el arte en España y Portugal.

Los usuarios de EL PAÍS, Los40 y AS ya pueden adquirir entradas para grandes espectáculos musicales, deportivos y culturales como los conciertos de Joaquín Sabina, Coldplay, Arctic Monkeys o Leiva; festivales como Bilbao BBK Live, Río Babel, Mallorca Live Festival o Icónica Sevilla Fest; además de eventos como la exposición inmersiva de Frida Kahlo en su gira por Portugal, el Tour del Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano y OCO The show by Pino Sagliocco, el espectáculo que homenajea al flamenco y al rock, dos de los géneros más icónicos del mundo. También estarán disponibles eventos organizados por las cabeceras del grupo PRISA, como LOS40 Music Awards, LOS40 Primavera Pop o los Premios Dial.

Para el director de Marketing de PRISA Media, Luis Baena, esta alianza es una "oportunidad" que mejorará la oferta para los lectores y oyentes del grupo: "Este acuerdo nos permite ofrecer un servicio adicional a nuestro público. Un servicio basado, primero, en nuestra capacidad de prescripción y, después, en la tecnología para conocer y segmentar audiencias y adaptar las propuestas a sus intereses".

La directora general para España y Portugal de See Tickets, Adriana García-Abril Ruiz, califica como "un acuerdo pionero" este lanzamiento: "Esta alianza es un paso más hacia la consolidación de See Tickets en España. Supondrá la unión de comunicación, tecnología y venta de entradas en un solo espacio".

PRISA Media es la unidad de negocio de PRISA que integra todos los medios del grupo que cuenta con marcas y cabeceras como El País, AS, CincoDías, Cadena SER, LOS40, Cadena DIAL, Radio Caracol, W Radio, ADN Radio o HuffPost, entre otros.