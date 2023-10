A prisión provisional por presuntamente matar a patadas a un hombre en Reus (Tarragona)

El juez cree que lo hizo junto a otro sospechoso que no está identificado

TARRAGONA, 9 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Tarragona) ha enviado este lunes a prisión provisional a un hombre por presuntamente matar a patadas a otro durante una pelea tras un concierto, con la ayuda de otro hombre al que la policía no ha conseguido identificar.

En un auto consultado por Europa Press, el juez expone que la noche del viernes 29 de septiembre tanto la víctima como el detenido acudieron a un concierto en la plaza Mercadal de Reus, donde discutieron.

A raíz de la discusión el personal de seguridad del concierto expulsó a la víctima, que se fue de la plaza, e instantes después el sospechoso se fue por la misma calle.

Allí se encontró con el otro sospechoso, no identificado, y los dos se encontraron con la víctima y lo golpearon hasta provocarle un shock hemorrágico por el que murió.

CÁMARAS Y TESTIGOS

Como indicios, el juez cuenta con grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle y con las declaraciones de testigos que vieron la paliza y llamaron a emergencias.

Dos mujeres han reconocido al sospechoso como uno de los dos hombres que pateaba a la víctima, una identificación de la que han asegurado "no tener dudas" porque el sospechoso es una persona conocida en Reus por ser conflictiva y dedicarse a hacer malabares.

El hombre ha negado que haya cometido el crimen: primero dijo que no había visto a la víctima tras la discusión en el concierto, luego que no recordaba si lo había vuelto a ver y finalmente que recordaba ver al segundo sospechoso al que no se ha identificado dándole una patada en las costillas a la víctima, una declaración que el juez tacha de "incoherente".