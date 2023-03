Los problemas de corrupción bancaria incentivan la transparencia de los no involucrados, según la UAM

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Los problemas de corrupción bancaria incentivan la transparencia de los bancos no involucrados y debilitan la apertura informativa de aquellos sí afectados.

Así lo muestran los resultados de un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad de Palermo (Italia) publicados en el European Journal of Finance.

Según ha destacado la UAM en un comunicado, han estudiado la relación entre los escándalos de corrupción bancaria y la forma en que las entidades financieras reportan información sobre este asunto en sus informes anuales.

Usando una muestra de bancos de España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal, los resultados ponen de manifiesto que, en promedio, los bancos involucrados en problemas de corrupción proporcionan menos información sobre asuntos relacionados con la corrupción que aquellos bancos que no se han encontrado afectados por escándalos de este tipo.

De hecho, exponen los autores, los bancos que no están involucrados en casos de corrupción divulgan aún más información una vez son conocidos públicamente los eventos de corrupción que afectan a otras entidades.

Los autores también han encontrado evidencia sobre el rol de las características de cada país en términos de políticas de control de la corrupción, así como en términos de la regulación específica sobre las actividades bancarias.

En concreto, las entidades financieras afectadas por casos de corrupción realizan un mayor esfuerzo de divulgación de información en sus informes anuales en países con un mayor control de las prácticas de corrupción y en aquellos con menores restricciones legales a las actividades que, fuera de la operativa tradicional de préstamos y depósitos, pueden realizar los bancos.

TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Los resultados, publicados en el European Journal of Finance, destacan la importancia de desarrollar mecanismos apropiados para controlar el comportamiento de los bancos ante casos de corrupción, así como vías para promover la transparencia informativa.

"El desarrollo de herramientas de control de riesgos es especialmente importante en el sector bancario y, más concretamente, en el caso de aquellos bancos involucrados en problemas de corrupción", explican los autores

Por lo tanto es importante tratar de aprovechar las ventajas derivadas de la predisposición hacia la transparencia informativa que, según los resultados obtenidos, presentan los bancos no afectados por problemas de corrupción, así como fortalecer la vía de la legitimidad o confianza en el sector bancario como formas de aumentar la transparencia en los mercados bancarios europeos.

"En tanto que las estrategias de divulgación de información relacionada con la corrupción realizadas por los bancos se enfocan principalmente en enviar señales informativas a los inversores, la transparencia informativa juega, en este sentido, un papel relevante a la hora de reducir los problemas derivados de las asimetrías de información existentes en los mercados financieros", han recalcado.

El trabajo lo firman los profesores Pablo de Andrés y Nuria Suárez del Grupo de Investigación Consolidado Finanzas, Mercados y Gobierno Corporativo (FIMEGO) de UAM, junto a Salvatore Polizzi y Enzo Scannella de la Universidad de Palermo.

El estudio se enmarca en el ámbito del proyecto de investigación europeo 'Tool for the Prevention of frauds in European Funds with special attention to ERDF and CF', en el que durante los años 2020 y 2021 participaron más de 30 investigadores de toda Europa con el fin de desarrollar métodos innovadores para detectar y prevenir posibles riesgos de fraude y corrupción.