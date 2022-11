¿Problemas en la firma del divorcio entre José Ortega Cano y Ana María Aldón? ¡El torero se pronuncia!

MADRID, 16 (CHANCE)

Problemas entre Ana María Aldón y José Ortega Cano tres semanas después de reunirse para fijar los detalles de su acuerdo de separación. Cuando pensábamos que el divorcio sería de mutuo acuerdo y el torero se haría cargo de todos los gastos relacionados con el hijo que tienen en común - académicos, escolares y extraordinarios - una vez que la colaboradora ha renunciado a cualquier tipo de pensión de manutención, el viudo de Rocío Jurado podría estar planteándose la firma del convenio.

Según han revelado en 'El programa de Ana Rosa', la injerencia de un familiar de Ortega Cano cuando el acuerdo estaba cerrado y consensuado habría hecho dudar al maestro. Al parecer esta persona cercana al murciano le habría dicho que no tiene por qué ser tan generoso, aconsejándole que no se haga cargo de todos los gastos del niño si la custodia es compartida.

Una intromisión que habría hecho que el diestro dude ahora si firmar o no el acuerdo de divorcio al que llegó con Ana María y sobre la que le hemos preguntado al padre de Gloria Camila. Muy serio, Ortega ha dejado en el aire si está arrepentido de haberse ofrecido a hacerse cargo de todos los gastos relacionados con su hijo y si la firma del convenio regulador corre peligro o no. Sin embargo, sí ha asegurado que se encuentra "divinamente", dejando claro que las especulaciones sobre sus desencuentros con su todavía mujer no le han afectado para nada.

