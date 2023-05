Procesadas dos médicas por homicidio imprudente en el caso del niño de Petrer fallecido tras ir cinco veces a Urgencias

El auto del instructor no es firme y está recurrido por la acusación particular y por las defensas de las facultativas

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Elda (Alicante) ha procesado a dos médicas que atendieron al niño de 8 años de Petrer que falleció por peritonitis en 2020 tras acudir cinco veces a Urgencias, por entender que existen indicios de homicidio por imprudencia grave.

El juez ha dictado un auto de procedimiento abreviado, que es el que cierra la fase de instrucción de la causa como paso previo a la apertura de juicio oral, contra una facultativa del centro de salud de Petrer y otra del Hospital General de Elda, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El magistrado ha dictado esta resolución a partir de las diligencias de investigación practicadas durante la fase de instrucción, fundamentalmente por la declaración de perjudicados, que son testigos directos de los hechos y por el dictamen elaborado por una perito judicial, que concluye que hubo "mala praxis profesional" en la atención sanitaria que ambas investigadas dispensaron al menor.

El niño, de 8 años, sufría vómitos y dolor abdominal y acudió cinco veces a Urgencias entre el 26 y el 28 de octubre de 2020, fecha en la que falleció por peritonitis. La madre del menor denunció que al pequeño no le hicieron "ni una ecografía ni una analítica de sangre" y que el personal alegó que no se le practicaron más pruebas debido al coronavirus.

El auto no es firme y ha sido recurrido tanto por la acusación particular como por las defensas de ambas facultativas. La resolución judicial establece la continuación de la causa por el trámite del procedimiento abreviado y da traslado a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de las diligencias.