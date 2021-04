Procuradora dejó Cs en CyL porque votar "no" a la moción no era votar en conciencia y "de momento" no entregará su acta

Niega que el PSOE le ofreciera algo a cambio de votar a favor y reconoce que ha estado casi dos años "no cómoda del todo" en Cs

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

La procuradora no adscrita de las Cortes, la salmantina María Montero, ha reconocido este lunes que dejó Ciudadanos (Cs) partido al que perteneció hasta el pasado 19 de marzo, porque no compartía el sentido del voto de esta formación a la moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno de coalición en la Junta de PP y Cs, y que se debatió en el Parlamento regional tres días más tarde.

El vídeo del día Una campaña europea homenajea el esfuerzo de productores de frutas y verduras durante la pandemia

Así lo ha explicado Montero en una entrevista concedida a la emisora Onda Cero Castilla y León y recogida por Europa Press, donde ha aseverado que el hecho de que como despacho, la Mesa de las Cortes le haya asignado una mesa en la biblioteca del Parlamento regional "es más un castigo que otra cosa", ya que su baja de Cs provocó que la coalición de Gobierno perdiese la mayoría absoluta.

A pesar de que no tiene intención "por el momento" de entregar su acta de procuradora y de no compartir el sentido del voto de Cs, Montero ha explicado que se abstuvo en la votación porque no está de acuerdo "al cien por cien con la gestión de la Junta ni con que Alfonso Fernández Mañueco sea su presidente" pero sabía que la moción no iba a prosperar y Luis Tudanca no iba a ser elegido presidente por lo que entendió que su abstención era "lo más lógico y sensato".

Asimismo, ha explicado que cuando se afilió a Cs, en 2015, era un partido socialdemócrata, aunque está formación después se definió como liberal y decidió seguir en Ciudadanos "porque era la mejor opción que había" en ese momento, aunque la procuradora salmantina se ha definido "más al lado de la izquierda", al tiempo que ha recordado que durante toda la campaña electoral la formación naranja "vendió cambio" pero cuando llegó el momento de votar la investidura se apoyó a Alfonso Fernández Mañueco.

"He estado casi dos años no cómoda del todo, defendiendo a la Junta, porque era mi papel, yo pertenecía a Ciudadanos, pero sin estar al cien por cien de acuerdo" con la gestión del Gobierno regional, ha explicado Montero, quien ha votado iniciativas con las que no estaba de acuerdo pero "por disciplina de voto" votaba lo que decidía el partido, por lo que cuando se planteó la moción de censura, como no estaba "cómoda" con su partido, decidió que no podía seguir en Ciudadanos.

Aunque su intención es seguir como procuradora en las Cortes, no sabe "lo que pasará dentro de seis meses" pero tiene claro que "hoy por hoy" su intención es no entregar el acta, al tiempo que ha reconocido que no le afecta que le llamen "transfuga", porque no se siente así ya que no ha dejado Cs para irse a otra formación.

María Montero ha negado que desde el Grupo Socialista se le ofreciese algo a cambio de votar a favor de la moción de censura, y ha asegurado que los días previos al debate habló con gente de Cs, del PP y de PSOE porque tiene relaciones con muchos procuradores, a lo que ha añadido que "mucha gente del PSOE" sabe como piensa pero nunca ha llegado "a un acuerdo de votar esto a cambio de esto".

Asimismo, María Montero no se arrepiente de la decisión que tomó de darse de baja de Cs aunque si se lo ha pensado por su familia, por evitarles a ellos "sufrimiento" ya que ha vivido "momentos duros" porque, según ha relatado, se dijeron cosas de ella en los medios "que no son ciertas, noticias manipuladas" que su familia leyó.

No sabe cuál será su futuro y si seguirá en la política, de momento, Montero, que reconoce que está viviendo "un momento convulso" se adaptando a su nueva situación de procuradora no adscrita, quien mantiene una "relación cordial" con sus ex compañeros de Cs, mientras que con la gente que tenía buena relación sigue esa "buena relación".

Asimismo, ha asegurado que "siempre" votará a favor de lo que considere que es lo mejor para los castellanoleoneses y ya ha adelantado que votará en contra de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero votará a favor de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores.