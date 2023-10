Productores de alimentos lanzan una campaña para visibilizar la relevancia del sector en la cadena alimentaria

La iniciativa arranca hoy con una campaña de 'crowfunding' y el despliegue de una lona en el centro de Madrid

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Cooperativas Agro-alimentarias de España y Agrifood Comunicación han puesto en marcha la campaña 'Si yo no produzco, tú no comes', una iniciativa que busca explicar a la sociedad la importancia del sector productor en la cadena alimentaria.

El objetivo es "poner en valor a los productores de alimentos y el fruto de su trabajo, así como concienciar a la sociedad de su importancia para el abastecimiento de la población", han explicado los impulsores de la iniciativa en un comunicado.

La campaña ha comenzado hoy, Día Mundial de la Alimentación, en el que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha puesto el foco en la importancia del agua para la producción de alimentos.

Lo ha hecho con el despliegue de una lona en el centro de Madrid y la activación de una campaña de 'crowfunding' que contribuya a conseguir fondos para poder desarrollar acciones que hagan visible al sector.

Tras haber sido declarados esenciales durante la pandemia de la Covid-19, los productores se sienten "infravalorados", por lo que se han unido para explicar a la sociedad, especialmente la urbanita, la realidad del medio rural y el valor que aporta a la sostenibilidad y la economía.

UN SECTOR QUE AFRONTA VARIAS AMENAZAS

España cuenta con 915.000 explotaciones agrarias y ganaderas, 8.700 buques de pesca, 3.670 cooperativas agroalimentarias y cerca de 30.000 industrias agrarias, de las que el 95% son empresas inferiores a pymes, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sin embargo, el sector alerta de que el número no para de disminuir debido a la dificultades a las que se enfrentan los productores de alimentos, que "puede poner en peligro el abastecimiento alimentario tal y como se conoce hoy en día".

La falta de mano de obra y materia prima, el incremento de los costes, los requisitos de las normativas o la escasez de agua son algunas de las "amenazas" a las que se enfrenta el sector, que también se ve afectado por la falta de relevo generacional, ha afirmado la organización.

"A pesar de esta complicada situación el sistema alimentario español está dando la talla", han asegurado los impulsores de esta iniciativa, que han destacado que el sector trabaja de forma cada vez más Dostenible, cumpliendo los máximos estándares de calidad y respetando el medio ambiente y el bienestar animal.

DEVOLVER EL RECONOCIMIENTO AL SECTOR

"Pretendemos volver a lograr el reconocimiento que siempre debieron tener, porque sin los productores de alimentos no habría nada en nuestros platos y sin comer, no se puede vivir", ha afirmado el director general de Agrifood Comunicación, Ricardo Migueláñez.

En la misma línea, el vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Julio Bacete, ha destacado la importancia del agua en la producción de alimentos, una cuestión que, a su juicio, "casi nadie tiene en cuenta, pero es un recurso imprescindible para poder producir".

Por su parte, la secretaria general adjunta de Cepesca, Rocío Béjar, ha considerado "necesario que el conjunto del sector alimentario se mantenga unido para dar a conocer a la sociedad el importante papel que lleva a cabo para garantizar la soberanía alimentaria y su firme compromiso para seguir proporcionando alimento a la población, a pesar de los tiempos difíciles".

Hasta el momento, un total de 29 las empresas han apoyado esta iniciativa, como Elanco, Trops, Central Lechera, Foro Interalimentario, Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Colvema, Huercasa, Bayer, Acor, Agragex, Aseacam, Interpalm, Urcacyl, Emcesa, Topigs Norsvin, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, CarniMad, Anove, Okin, AgroBank, 5 al día, Rijk Zwaan Ibérica, Cepesca, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, SIG Iberia, Octaviano Palomo, Pesca España, Selectos de Castilla y Agragex.