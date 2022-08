Productores de hielo tratan de "mantener abastecidos" a clientes y avisan que "hay mucho mercado por cubrir"

Advierten de que se vive "una situación un poco complicada"

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El desabastecimiento de hielo está provocando que fábricas más grandes, como Hielos La Estrella de Coria del Río (Sevilla), hayan aumentado su producción al máximo, aunque a pesar de ello señalen que "hay mucho mercado por cubrir".

Así, sus responsables han incidido que están tratando de "mantener abastecidos a sus clientes" a pesar de la alta demanda.

En declaraciones para Europa Press, la encargada de Hielos La Estrella, Alba Aparicio, ha asegurado que se trata de "una situación un poco complicada", ya que aunque sus clientes "no han llegado a quedarse sin nada de hielo, hemos tenido que fraccionar la producción para las ventas".

"Nuestros clientes lo han entendido, son fieles de todo el año. Saben que no hay hielo, pero ellos sí tienen. No la cantidad que desean, ni ellos ni nosotros, pero no están escasos al cien por cien", según ha manifestado. Este problema ha provocado que reciban llamadas de muchos sitios de España, Marruecos o Portugal, como por ejemplo "Madrid y Barcelona que no tenían ni un cubito". Así, ha sostenido que "no pueden servirles porque le quitan el producto a sus clientes".

En cuanto al nivel de producción, Aparicio ha señalado que "empezamos este junio con unos 80.000 kilos diarios, que hemos aumentado en casi en 90.000, ya que hemos ajustado un par de cosas para tener el máximo posible". Además, ha afirmado que cuentan con una cámara "totalmente vacía y apagada" y que las otras están "ahora mismo en torno al cinco o seis por ciento", algo que dentro de dos horas no podría confirmar.

Asimismo, ha señalado que están entrando y saliendo camiones "las 24 horas" y que "intentamos tener siempre producto para poder suministrar a autónomos que vengan, o a un bar que le falte, que sea cliente nuestro, por lo que siempre dejamos algo".

Por su parte, el gerente de la empresa, José Manuel Aparicio, ha incidido en que han estado trabajando las 24 horas desde mayo, repartidos en tres turnos de dos personas.

Además, ha querido señalar que tras 22 años de funcionamiento de la empresa, está situación solo se ha repetido en 2003. "Se nos vino el verano muy temprano y es la situación que tenemos ahora. Ahí es donde nos dimos cuenta que los almacenes no valen prácticamente para nada, porque en el momento que se vaciaba un almacén ya no había producción para llenarlo, por lo que empezamos a invertir en producción". También ha insistido en los límites de producción, ya que "son máquinas que también se estropean".

El gerente ha querido señalar que "sus clientes no se quejan porque comprenden la situación, ya que están viendo que ellos tienen hielo mientras que hay repartidores y fábricas que no tienen nada y que llevan más de una semana sin repartir a clientes". "Están tirando como pueden, como estamos todos, deseando que pase ya este mes para que vuelva todo a la normalidad".

Así ha concluido resaltando que ninguno de sus clientes se ha quedado sin hielo, pero a través de un balance del consumo han visto que tienen la misma cantidad que tuvieron el año pasado, ya que "más no pueden".