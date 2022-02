Los productos orientales llegan a nuestra mesa con 'Ta-Tung' de Gallo

MADRID, 8 (CHANCE)

En los últimos años la gastronomía se ha convertido en el principal reclamo para reuniones como forma de celebración y reunión con amigos y es que la globalidad de la cocina está cada día más presente en nuestros platos favoritos. Ahora llega a nuestras cocinas Ta- Tung, la línea de productos orientales con recetas tradicionales de la gastronomía asiática de la mano del grupo Gallo.Bajo el sello inconfundible de la chef camboyana Kav Ly, fundadora de la marca, Ta-Tung ofrece auténticas recetas orientales, combinando los sabores de la gastronomía asiática con los procesos tradicionales de cocinado. Uno de los chefs más reconocidos de nuestro país, Pepe Rodríguez, reconoce que la comida asiática ha llegado a nuestro país para quedarse ya compartimos algunos de los valores tradicionales. "Hay mucho que hablar ente el paralelismo de la cocina asiática y la española. Como en España no se come igual en el norte que en el sur, en Asia pasa lo mismo. Tienen algo en común, mucho producto fresco, natural, de cercanía... como se ha comido toda la vida, ahora se nos llena la boca al hablar de los productos de 'kilómetro 0', eso ya lo practicaba mi abuela hace años" confiesa el chef.Convertidos en una de las influencias más potentes a nivel mundial, el continente asiático nos ha ido enseñando nuevos platos, sabores y texturas que con el paso del tiempo se han convertido en los platos estrella de algunos de los restaurantes más conocidos de nuestro país. "La gran mayoría de nuevos restaurantes son asiáticos, no hay cocinero de alta cocina española que no haga algo con soja, curry... estamos en un mundo globalizado, estamos en una cocina en la que la mezcla de sabores nos estimulan".Con el paso de los años la forma de entender la cocina ha ido cambiando. Lo que antes era una necesidad, ahora se ha convertido en la mejor forma de reunión para compartir con las personas que tenemos a nuestro alrededor. "Sentarnos a la mesa nos invita a compartir, antes se hacía por necesidad, pero ahora hemos cambiado, comemos para disfrutar y compartir. Los asiáticos lo hacen con muchos platos diferentes y esto también pasa en España, aunque antes solo se ponía un puchero al centro. Hay muchas cosas que nos unen con la cocina asiática" reconoce Pepe Rodríguez apoyando la gastronomía tradicional con sello personal de Gallo.