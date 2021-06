El profesor de la UC3M Antonio Cabrales gana el Premio Rey Jaime 2021 de Economía

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales ha ganado el Premio Rey Jaime I 2021 en la categoría de Economía, según ha informado la institución en la que es docente.

Este premio, dotado con 100.000 euros y con un jurado con 21 premios Nobel, tiene el propósito de reconocer el trabajo y las contribuciones del investigador en el campo de la teoría de juegos, la economía del comportamiento y experimental, y el análisis de las redes sociales.

El interés de Antonio Cabrales se extiende a un amplio abanico de políticas públicas, como la educación, salud y trabajo, para cuyo análisis utiliza un variado conjunto de técnicas ancladas en la teoría económica, algo que ha sido puesto en valor por el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, durante la proclamación de los ganadores de este año.

Los galardonados de la 33 edición de los Premios Rei Jaume I 2021 han sido anunciados en un acto celebrado hoy en el Palau de la Generalitat valenciana presidido por el jefe del Consell, Ximo Puig, que ha contado con la presencia de diversas autoridades de la Fundación Premios Rei Jaume I.

Antonio Cabrales Goitia es catedrático del Departamento de Economía de la UC3M. Doctor en Economía por la Universidad de California, San Diego, ha sido catedrático del University College London y de la Universidad Pompeu Fabra. Es investigador asociado del Center for Economic and Policy Research (CEPR), vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association y ex presidente de la Asociación Española de Economía, además de miembro de honor de ambas asociaciones.

Sus principales líneas de investigación se centran en la economía de redes sociales, diseño y mecanismos, juegos de aprendizaje y evolución, economía experimental, conductual y organización industrial.

El resto de galardonados han sido la astrofísica Alicia Verde, que ha obtenido el Premio de Investigación Básica por sus estudios sobre el origen y composición del universo, el inmunobiólogo Eduard Batllé, que ha recibido el de Investigación Médica por sus aportaciones en el cáncer colorrectal; el biólogo Fernando Valladares, que ha recibido el de Protección del Medio Ambiente por sus contribuciones para comprender las interacciones de las plantas de los bosques entre sí; la ingeniera Nuria Oliver, que ha sido reconocida con el de Nuevas Tecnologías y que está liderando un grupo de expertos en modelos epidemiológicos; y el empresario Benito Jiménez, que ha obtenido el Emprendedor por ser fundador de la compañía Congelados de Navarra, por su compromiso con el entorno y con los productores de su localidad.

Los Premios Rey Jaime I se crearon en 1989 con el objetivo de aunar, en estudios e investigación, a entidades científicas y empresariales para la promoción de la investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento en España.

Son los premios con mejor dotación económica del país, 100.000 euros para cada una de las categorías, con el compromiso de reinvertir una parte a la investigación y el emprendimiento en España. Los jurados están formados por ochenta personas, entre ellos más de una veintena de Premios Nobel.