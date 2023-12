Prohens: "Nosotros negociamos enmiendas y partidas a los presupuestos, no rendiciones ni traiciones"

PALMA, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido sus presupuestos autonómicos, que "permiten cumplir con los compromisos con las cuatro islas, el programa de gobierno y el acuerdo de investidura", enfatizando que el Ejecutivo balear negocia "enmiendas y partidas" a las cuentas, "no rendiciones ni traiciones al Estado de Derecho, al Estatut d'Autonomia o a prófugos de la justicia".

"El PP mantiene intactos sus compromisos con los ciudadanos, nuestro programa de gobierno y los acuerdos de investidura, que se van materializando y concretando con toda normalidad y tranquilidad", ha manifestado Prohens, este martes, preguntada por los medios de comunicación por la aceptación de las enmiendas de Vox --tanto los 20 millones para la libre elección de lengua como la supresión de ayudas a patronales y sindicatos--.

En esta línea, la líder balear ha reconocido que los acuerdos se han materializado "en una negociación de presupuestos, como siempre pasa cuando hay dos partidos diferentes, con la particularidad de que Vox da apoyo al Govern sin estar en el Govern".

"Dos partidos con visiones diferentes que son capaces de ponerse de acuerdo. Esto comporta cesiones y negociaciones; está claro, siempre ha sido así", ha insistido.

Así, sobre la supresión de ayudas a patronales y sindicatos, ha explicado que hace referencia "a una subvención nominativa muy concreta", recordando también que sindicatos y patronales "se financian de muchas otras maneras, y había el compromiso de reducir estas subvenciones nominativas en el conjunto".

Por otro lado, sobre los 20 millones, ha resaltado que la Conselleria de Educación y Universidades es de las que más crece presupuestariamente, y ha criticado la "demagogia" de la oposición.

Al respecto, Prohens ha sentenciado que "no habrá dos líneas y no habrá segregación", porque no se cambia la normativa, y ha matizado que la enmienda responde a la necesidad de presupuestar una reserva de crédito para los centros que se adhieran a la medida.